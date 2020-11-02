中職／台灣大賽G3、G4 獅隊台南主場外野票還有剩

中職台灣大賽第3戰明天將於台南舉行，統一獅派出例行賽對中信兄弟3戰全勝、防禦率0的洋投泰迪先發，中信兄弟則由米蘭達應戰。統計顯示搶下關鍵第2勝的隊伍，封王機率有7成。

中職7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）10月31日開打，首戰兩隊鏖戰至延長賽第10局才分出勝負，獅隊靠著老經驗野手潘武雄代打3分砲，終場以4比2拿下勝利，也是總冠軍賽史上首支延長賽代打全壘打。

昨天第2戰兄弟找回火燙打線，團隊敲出3轟，岳東華、岳政華在第2局接連敲出2分砲，親兄弟同場同局開轟，為中職總冠軍賽史上第1次，岳政華也以19歲又277天改寫總冠軍賽最年輕開轟打者紀錄，最後兄弟9比1擊敗統一獅，雙方戰績1比1打成平手。

今天休兵一天，兩隊明天將至獅隊主場台南棒球場交手，根據聯盟總冠軍賽歷史統計，先取得2勝1敗的球隊，拿下總冠軍機率為70%，在獅隊史先取得2勝1敗奪冠機率83.3%，兄弟隊史取得2勝1敗奪冠機率則是40%。

獅隊主場首戰派出洋投泰迪先發，泰迪本季例行賽與兄弟對戰成績突出，總計3場出賽（2場先發）投17.2局投出16次三振、無失分，戰績3勝、對戰防禦率維持0，獅隊盼泰迪延續例行賽好表現，幫助球隊搶下關鍵第2勝。

兄弟隊將由洋投米蘭達先發，米蘭達本季與獅隊對戰成績也不差，總計9場先發出賽投56局，失掉22分（19分責失分），僅被敲出2發全壘打，戰績3勝2敗，對戰防禦率3.05。

獅隊陣中對米蘭達打得最好的是吳桀睿，例行賽對戰13打數敲出7支安打，對戰打擊率5成38；高國慶對戰17打數敲出6支安打，對戰打擊率3成53，也是米蘭達要特別留意的打者。

獅隊總教練林岳平表示，系列賽最難預測的是第3、4戰，回到熟悉的主場，也希望找到突破點、全力搶勝；兄弟總教練丘昌榮則表示，雖然目前兩隊1比1扳平戰局，但重點還是搶4勝、接下來比賽一場一場來。

因為防疫關係，台南棒球場總冠軍賽滿場人數約為7800人，截至昨天為止，台南棒球場3、4日比賽內野已經賣完，3日第3戰外野剩約1700張門票，第4戰外野剩約700張門票，第5戰門票已經售罄，若有第6戰將於7日於洲際棒球場舉行，第6戰門票1萬5600張也已經全數售罄。