日職／臉部辨識監控人流 首創追蹤入場觀眾

日本棒球場最近運用高科技，追蹤場內戴口罩的人數以及人員流動情況，以便未來開放更多人入場觀賽。日本神奈川縣和橫濱市政府，與科技開發商合作，在橫濱棒球場展開為期三天的實驗，包括以高精準度攝像鏡頭和人臉辨識技術，追蹤場內人員流動情況和戴口罩的人數比，藉此控制病毒散播失控的可能性。

Japan Time報導，神奈川縣與橫濱市政府從10月31日開始，在橫濱球場，也是明年東奧棒球和壘球賽的主場地，展開為期三天的實驗，旨在掌握人流並掌握減少病毒傳播的方法，將大型場館的入場人數提高到目前的50%以上。

上週五10月31日，是橫濱DeNA灣星隊和阪神虎的比賽，觀眾人數約為可容納人數的50%，但當地政府還是希望能夠持續提高，甚至達成滿座的理想。為了促銷球賽，許多場地甚至開出票價75折的優惠。

在實驗進行中，使用了科技公司NEC的臉部辨識技術，搭載13部高精準度攝影鏡頭，研究無屋頂體育場內的人員流通情況，以及戴口罩的人的百分比，為了是掌握人們走動的方向，研究抑制病毒傳播的方法。

根據《Kearny Hub》報導，除了攝影機追蹤人群，當地政府還希望利用日本人慣用的Line，來搜集球場附近的商店等人們會自然聚集的地方，掌握行蹤。實驗團隊還打算使用二氧化碳分析和風速計進行檢查，分析唾液飛沫的速度，因為新冠肺炎主要是透過飛沫傳播。

結束此次實驗後，實驗團隊還計畫在11月讀賣巨人和東京養樂多燕子隊的比賽時，再繼續類似的實驗，除了希望能逐步開放比賽觀眾席，更為明年東奧超前部署。

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