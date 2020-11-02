中職／信任指數不夠高 土投先發只能先等等

中職總冠軍賽成為洋投決勝舞台，本土先發投手在大賽的信任指數下滑，近幾年能在台灣大賽穩定扛下屬於自己一戰的本土先發，只剩樂天桃猿隊王溢正，累積最多場先發則為統一獅隊潘威倫，生涯共在總冠軍賽先發12場。

猿隊在2014到2019年的六年間打下五冠，2014年結束旅日生涯、返台加盟的王溢正，在這五趟總冠軍賽之旅各先發1場，合計拿下5勝0敗、防禦率2.83。

王溢正在這五次系列賽，2014年負責第二戰是最早出賽的一場，2015年直到第五戰才亮相，當時猿隊在系列賽已處於1勝3敗的背水一戰，王溢正肩負將戰局帶回桃園的重任，在洲際球場力飆9局僅失2分的完投勝，開啟猿隊的3連勝反撲。

王溢正在2017和2018年都負責第四戰，2019年則是第三戰，全數都完美達成交付任務，也是近年來少數能在總冠軍賽被信任的本土先發投手。

中職前一位扛下總冠軍賽首戰先發的本土投手，已要追溯到2009年兄弟象隊廖于誠，而生涯在總冠軍賽先發最多場的本土投手為潘威倫，12場先發拿下4勝3敗、防禦率3.24，2006年扛下首戰先發，與吳偲佑上演土投先發對決，另有三次扛下第二戰先發。