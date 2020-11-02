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中職／前三戰都洋投對決 史上第四次

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
台灣大賽G3，統一獅先發投手泰迪(左)與中信兄弟先發投手米蘭達。報系資料照
台灣大賽G3，統一獅先發投手泰迪(左)與中信兄弟先發投手米蘭達。報系資料照

中職總冠軍賽前兩戰打完各取1勝，明天起戰場移師台南球場，統一獅隊由泰迪先發，面對中信兄弟隊米蘭達，這是史上第四次前三戰都是洋投對決，也是繼2016年後再次出現。

系列賽首戰先發投手羅傑斯、布雷克，都繳出一張優異的成績單，羅傑斯投8局只失1分，布雷克先發6局失1分，最終比賽以1：1進入延長決勝，才由獅隊以4：2帶走勝利。

第二戰由德保拉對上猛威爾，三冠王德保拉明顯技高一籌，度過小亂流後，演出8局失1分，猛威爾則在第二局遭「兄弟」大舉進攻，岳東華、岳政華都從他手中敲出兩分砲，最終仍撐滿6局失5分，未讓牛棚過度消耗，兄弟以9：1扳平系列賽。

賽後公布第三戰先發投手，由米蘭達對上泰迪，也確定今年總冠軍賽前三戰都是洋投對決的戲碼。

中職在2015、2016年總冠軍賽都出現前三戰皆洋投對決，2015年直到第五戰才出現第一位土投先發，為Lamigo桃猿隊王溢正，2016年則在第四戰由義大犀牛隊推出黃亦志先發。

再往前一次則是1998年味全龍與興農牛隊爭冠，打滿7場，兩隊全數都是洋投先發，但當時是洋將登錄12人、每場可上8人的瘋狂年代。

中職 米蘭達 德保拉

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