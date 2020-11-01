中職／只是拿第一勝 丘總：4勝才是總冠軍

總冠軍賽第2戰，中信兄弟隊在主場留下首勝，總教練丘昌榮說，這一勝雖有提升士氣，「但總冠軍需要4勝，我們只拿到第1勝，接下來到別人主場，還是要全力以赴」。

兄弟搶勝關鍵除了岳東華、岳政華兄弟的兩分砲，先發投手德保拉也是功臣之一，他在7、8局連投5次三振，平總冠軍賽最多打席連續三振紀錄。

若在9局續投，德保拉有機會改寫紀錄，但教練團沒讓他完投，丘昌榮說：「原本就沒有這個打算，當時分數稍有領先，也要讓李振昌維持一下手感，不會因為紀錄讓他撐下去，總冠軍才是最重要。」

丘總認為，德保拉在2局稍有亂流，「前幾局好球帶跟裁判有點不一樣，但後來穩下來，隊友又拿到分數、接著愈投愈穩，他的第1場台灣大賽，難免有點緊繃，但整體表現相當好」。

2局下，岳東華在開轟前，其實有戰術沒執行好，丘昌榮說：「但後來以兩分砲帶動攻勢，至於岳政華更是沒有預想，主要是看上他的中線守備，比較有腳程。」

其他球員，在這場比賽也各有貢獻，丘昌榮點名陳子豪、江坤宇、周思齊，「子豪打擊落點比較差，周思齊、江坤宇的二壘打也很重要」。

2局下拿5分，「感覺企圖心很強」，丘總說：「但後面的局數有機會沒把握，感覺比較放鬆，會再提醒選手，每一場都要當最後一戰去打，各方面會表現得更好。」