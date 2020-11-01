快訊

封城還是戰爭前奏？ 陸下令研擬家庭緊急物資儲備建議清單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／又成「快樂保拉」 參與兄弟同局開轟好榮幸

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟先發投手德保拉（中）主投八局投出9K拿下單場最有價值球員獎。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手德保拉（中）主投八局投出9K拿下單場最有價值球員獎。記者黃仲裕／攝影

投手三冠王德保拉繳出8局僅失1分好投，最後5個出局數全用三振拿下，強勢幫助中信兄弟隊今天以9：1大勝統一獅隊，對於隊上兄弟檔岳東華、岳政華同局先後開轟，直呼他也沒看過，「有遇過和三兄弟在同一隊比賽，但沒有碰過兄弟先後開轟，我也覺得非常榮幸。」

兄弟先輸掉總冠軍賽首戰，今天第二戰由本季數據最華麗的德保拉登板，扛起要扳平戰局的任務，儘管在第二局先被3安打串連打下1分，隊友隨即在二局下回應5分大局，包括岳東華、岳政華都敲兩分砲。

總教練丘昌榮指出，「德保拉在第二局有點小亂流，看起來是有點緊張，對主審好壞球也有不同想法，後來隊友有拿下分數，他也越投越穩。」

兄弟打線全場狂攻9分，讓德保拉再成「快樂保拉」，他表示，「第二局先被得分，告訴自己要趕快再站起來，幫助球隊守下每一局，也感謝隊友幫我打下那麼多分數。」

岳東華與岳政華第二局先後開轟，德保拉現場見證，他也覺得很榮幸，「以前打球有遇過三兄弟在同一隊，但沒看過連續開轟。」

兄弟在系列賽先輸一場，此戰的壓力非同凡響，但德保拉認為，「每一場比賽都有壓力在，因為我們是職業球隊，對這種壓力要克服，想盡辦法讓自己更突破，才能幫助球隊拿下勝利。」

德保拉 岳東華 丘昌榮 中職

延伸閱讀

中職／兄弟齊心開轟 岳政華歸功被哥哥感動到

中職／真兄弟！岳東華、政華開轟 助兄弟扳平系列賽

中職／總冠軍賽史上第一次 岳東華、政華兄弟同局開轟

中職／兄弟台灣大賽首戰吞13K 丘總：上壘率不佳

相關新聞

中職／真兄弟！岳東華、政華開轟 助兄弟扳平系列賽

今天是屬於「兄弟」的一晚，中信兄弟隊兄弟檔岳東華、岳政華，在總冠軍賽第二戰你一轟、我一轟，第二局各自發射一發兩分砲，成為...

中職／總冠軍賽史上第一次 岳東華、政華兄弟同局開轟

中職總冠軍賽今天進行第二戰，中信兄弟隊輸掉首戰後，今天第二戰一開賽就火力全開，岳東華與岳政華兄弟檔在第二局同局開轟，哥哥...

中職／又成「快樂保拉」 參與兄弟同局開轟好榮幸

投手三冠王德保拉繳出8局僅失1分好投，最後5個出局數全用三振拿下，強勢幫助中信兄弟隊今天以9：1大勝統一獅隊，對於隊上兄...

中職／獅象同樣有戰術失敗 戰況發展大不同

統一獅、中信兄弟隊2局都發生戰術失誤，但獅隊氣勢就此衰退，兄弟反而殺出另一條路，獅隊總教練林岳平認為這一局是勝敗關鍵，「...

中職／強碰三冠王德保拉 獅隊打線變陣「鬼放147」

統一獅隊昨天搶下總冠軍賽首勝，今天趁勝追擊，將對上中信兄弟隊的投手三冠王德保拉，先發打線也有變陣，林安可扛起四番，對戰數...

中職／兄弟先發陣容調整 岳政華、陳子豪守外野

總冠軍賽第2戰，中信兄弟隊先發陣容再做調整，岳政華、陳子豪放進先發外野，總教練丘昌榮表示，主要原因是「中線以守備考量」。

日職／西武獅不與許銘傑續約 結束3年二軍教練生涯

日職西武獅隊今天宣布，不與二軍投手教練許銘傑續約，結束在西武3年的教練生涯。許銘傑表示，感謝西武獅讓他在日本渡過難忘的教...

日職／陽岱鋼重返一軍先發 驚悚手部觸身球受傷退場

讀賣巨人隊在10月30日確定取得中央聯盟優勝，進軍「日本一」，也終於在今天將台將陽岱鋼重新登錄一軍名單，這是他時隔83天...

日職／王柏融一軍狀況仍不佳 代打遭三振近四戰吞5K

日本職棒讀賣巨人隊台灣選手陽岱鋼今天在東京巨蛋重返一軍，獲得先發機會，不過吞下2次三振，且5局下還被152公里速球砸中左...

中職／陳傑憲自殺跑壘不是失敗 餅總：對方傳太完美

統一獅隊昨天打到延長10局，以4：2擊敗中信兄弟隊，搶下總冠軍賽首勝，獅隊第六局有機會形成大局，但陳傑憲死在本壘前的跑壘...

中職／只是拿第一勝 丘總：4勝才是總冠軍

總冠軍賽第2戰，中信兄弟隊在主場留下首勝，總教練丘昌榮說，這一勝雖有提升士氣，「但總冠軍需要4勝，我們只拿到第1勝，接下...

中職／兄弟齊心開轟 岳政華歸功被哥哥感動到

中信兄弟隊兄弟檔岳東華、岳政華，今天在總冠軍賽第二戰同場同局開轟，寫下史上頭一遭，兄弟齊心幫助球隊贏球，但對於全壘打球要...

熱門新聞

日職／陽岱鋼重返一軍先發 驚悚手部觸身球受傷退場

中職／第9局忍了一下 餅總10局等到潘武雄代打完美時機

中職／總冠軍第2戰！洲際有直播 門口發300份免費雞排

中職／總冠軍賽史上第一次 岳東華、政華兄弟同局開轟

中職／錯過換投時機扛責任 丘昌榮：輸在我本身

NBA／建議詹皇「負荷管理」 歐巴馬：事情丟給戴維斯做就好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。