中職／又成「快樂保拉」 參與兄弟同局開轟好榮幸

投手三冠王德保拉繳出8局僅失1分好投，最後5個出局數全用三振拿下，強勢幫助中信兄弟隊今天以9：1大勝統一獅隊，對於隊上兄弟檔岳東華、岳政華同局先後開轟，直呼他也沒看過，「有遇過和三兄弟在同一隊比賽，但沒有碰過兄弟先後開轟，我也覺得非常榮幸。」

兄弟先輸掉總冠軍賽首戰，今天第二戰由本季數據最華麗的德保拉登板，扛起要扳平戰局的任務，儘管在第二局先被3安打串連打下1分，隊友隨即在二局下回應5分大局，包括岳東華、岳政華都敲兩分砲。

總教練丘昌榮指出，「德保拉在第二局有點小亂流，看起來是有點緊張，對主審好壞球也有不同想法，後來隊友有拿下分數，他也越投越穩。」

兄弟打線全場狂攻9分，讓德保拉再成「快樂保拉」，他表示，「第二局先被得分，告訴自己要趕快再站起來，幫助球隊守下每一局，也感謝隊友幫我打下那麼多分數。」

岳東華與岳政華第二局先後開轟，德保拉現場見證，他也覺得很榮幸，「以前打球有遇過三兄弟在同一隊，但沒看過連續開轟。」

兄弟在系列賽先輸一場，此戰的壓力非同凡響，但德保拉認為，「每一場比賽都有壓力在，因為我們是職業球隊，對這種壓力要克服，想盡辦法讓自己更突破，才能幫助球隊拿下勝利。」