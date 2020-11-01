中職／獅象同樣有戰術失敗 戰況發展大不同

統一獅、中信兄弟隊2局都發生戰術失誤，但獅隊氣勢就此衰退，兄弟反而殺出另一條路，獅隊總教練林岳平認為這一局是勝敗關鍵，「可以多得分卻沒得分、能守住反而被超前」。

2局上獅隊連3支安打搶分，高國慶跑壘出現瑕疵，讓獅隊攻勢喊停，但林岳平替老將說話，「不是他的錯，從三壘角度來看，會以為是穿越安打」。

「餅總」解釋，當時教練團下達穿越安打就盡力跑的指令，「蘇智傑那球打到線內，兄弟一壘手許基宏第一時間沒把球攔住，從三壘方向看，會以為穿越過去，所以才積極搶攻本壘」。

林岳平說：「當高國慶發現後，又猶豫、停頓了一下，變成不進不退的局面，這不是他的失誤，而是判斷上被對方好的守備騙過去，不會怪他的跑壘，戰術確實是這樣。」

兄弟岳東華二局下執行戰術沒能成功，「餅總」說：「都是戰術失敗，但他們在失敗後用全壘打開啟搶分攻勢，猛威爾的球路比較偏中間，讓打者長打機率提高，岳家兄弟兩支全壘打是最大傷害。」

獅隊在兄弟主場兩戰拿1勝，林岳平說：「帶著1勝1敗回到台南主場，最差就是這樣的局面了，台南3戰會好好把握。」