中職／兄弟齊心開轟 岳政華歸功被哥哥感動到

中信兄弟隊兄弟檔岳東華、岳政華，今天在總冠軍賽第二戰同場同局開轟，寫下史上頭一遭，兄弟齊心幫助球隊贏球，但對於全壘打球要怎麼處理卻不同調，岳東華說：「他放他的、我放我的」，岳政華有不同意見，「我覺得一起放比較好。」最終由哥哥讓步。

兄弟今天以9：1擊敗統一獅隊，在總冠軍賽扳成1勝1敗，德保拉以先發8局僅失1分拿下單場MVP，儘管率先失分，但第二局兄弟以5分大局回應，岳東華、岳政華同一局先後炸裂兩分砲，成為台灣大賽史上第一對同局開轟的兄弟檔。

岳東華開轟的前一球，其實才剛執行戰術失敗，造成周思齊在三壘前出局，他在下一球就果斷開轟。

岳東華表示，「那時戰術失敗，思齊學長看我有點失落，走過來鼓勵我，叫我專注在下一球。」只用一顆球的間隙就上演「道歉野球」，連岳政華都說被感動。

岳政華表示，「我覺得可能就是他感動到我吧！他前面戰術沒做好，以前的話會想很多，今天反而打一支全壘打，真的有感動到我，輪到自己打時，就覺得沒什麼好怕的，球來我就打。」

這一轟都是兩人在總冠軍賽的首轟，球團為他們收回全壘打球，至於怎麼處理？兩兄弟的說法不一樣，岳東華覺得各自收藏就好，岳政華覺得要擺一起，最終哥哥先示弱，「他說了算，看他啦！」