日職／梶谷隆幸FA年大躍進 恐成陽岱鋼強力對手

上週是日本職棒年度選秀會，選秀之前最受矚目的早川隆久、佐藤輝明投打兩大物，果不其然受到最多的青睞，同時在第一輪被4支球團指名（佐藤輝明：軟銀、歐力士、巨人、阪神；早川隆久：羅德、西武、樂天、養樂多）。結果早川隆久被樂天抽中，佐藤輝明則落入阪神虎隊手裡。

近畿大學出身的佐藤輝明有「糸井嘉男二世」、「三壘版柳田悠岐」稱號，被評為今年選秀最好的打者，兩聯盟的優勝隊伍巨人、軟銀都很早就直接表明第一輪非佐藤不選，足見他被看好的程度。

其中巨人球團對佐藤輝明評價甚高，在明年球季邁向三連霸的戰力佈署中將他視為可以立即派上用場的即戰力，寄望他加入之後可以完成外野的拼圖。如今希望落空，會不會轉而在FA市場上找人，將牽動明年球季的佈局以及陽岱鋼的動向。

阪神虎在選秀會中搶下近畿大學的佐藤輝明(左)，讀賣巨人的外野補強美夢落空，只能重新打算。 擷圖自阪神虎官方推特

如果巨人要在FA市場上找人，近來行情大漲的橫濱DeNA外野手梶谷隆幸將是相當具有吸引力的選手。梶谷隆幸過去兩年都因傷只出賽41場，去年甚至只有0.215打擊率，今年在FA年打出生涯最佳成績，打得正是時候，無論續留或是行使FA轉隊，都將為他自己換來一紙大型合約。

梶谷隆幸目前打擊率0.326，與已經因傷登錄抹消的的隊友佐野惠太只有千分之二的差距，有機會問鼎生涯首座打擊個人獎項。另外梶谷隆幸的19支全壘打也直逼2017年個人單季最多的21轟（當時出賽137場，本季104場），同時他還有不錯的腳程，本季跑出14次盜壘成功，2014年曾有單季39盜。梶谷隆幸的年薪7,000萬日圓，雖然列入薪資排名的B級，因此將會有選手補償的風險產生，不過比起5億的山田哲人、2億的西川遙輝、或是1億3,000萬的大野雄大，絕對算是「便宜又大碗」。

巨人隊去年底即曾強力爭取從軟銀離開的FA外野手福田秀平，最後福田秀平選擇加盟千葉羅德隊。當時原辰德監督親自出馬，使得過去在FA市場上只要出手就幾乎必定到手的巨人隊顯得沒有面子。依照目前隊型，巨人隊現在需要的是一名即戰力的外野手，因此在爭取佐藤輝明「落選」之後，轉向爭取梶谷隆幸是一個合理的策略。反而原本媒體討論已久的山田哲人，隨著吉川尚輝逐漸成熟站穩二壘，加上5億日圓的年薪門檻，反而變得不是優先補強的重點。

從去年的福田秀平到今年選秀會的佐藤輝明，可見這兩年巨人球團一直將外野視為補強重點，這可以從現在巨人隊的外野佈局去觀察。只有中外野手丸佳浩不動如山，育成出身松原聖彌雖然從球季中半段起站穩先發、打第二棒，不過畢竟沒有完整一季的實績，加上長打能力不足，難以保證明年有相同的活躍表現。

另外洋砲威勒（Zelous Wheeler）雖然季中交易過來後對巨人優勝有所貢獻，不過已經33歲，加上9月之後成績直線下滑，也是隱憂。重信慎之介、立岡宗一郎、石川慎吾等人都只是偶有佳作，距離固定先發也有段差距。最傷的是38歲老將龜井善行，他原本無論攻守都是絕佳戰力，代打功力尤其深受原辰德監督信任，不過年齡過高加上傷勢纏身，9月下旬起就未在一軍出賽，本季出賽51場已經是2007年以來最低，明年狀況更讓人擔心。

陽岱鋼昨天在相隔近3個月之後重返一軍擔任先發，第5局上場打擊時，被養樂多洋投蘇亞雷斯（Albert Suarez）一記快速球砸到左手，當下退場治療。陽岱鋼去年在原辰德上任之後的第一年還有110場出賽，今年驟降到31場，春訓開始還讓他轉守一壘，顯然未獲得充分信任。在明年原辰德仍舊掌握大權、現有教練團也不會有太大變動的情況下，想要徹底翻身必須靠本人多努力。尤其依照巨人向來補強不遺餘力的作法，季後無論是FA、吸收其他球團戰力外選手或是交易，包括梶谷隆幸甚至日本媒體點名的內川聖一，陽岱鋼未來在巨人陣中只會增加更多強力競爭對手。