中職／真兄弟！岳東華、政華開轟 助兄弟扳平系列賽

今天是屬於「兄弟」的一晚，中信兄弟隊兄弟檔岳東華、岳政華，在總冠軍賽第二戰你一轟、我一轟，第二局各自發射一發兩分砲，成為史上第一對在總冠軍賽同局開轟的兄弟檔，也助兄弟以9：1擊敗統一獅隊，將系列賽扳成各1勝在手。

獅隊此役在二局上先以3支安打串連打下1分，兄弟在二局下迅速討回氣勢，周思齊、詹子賢先後上壘，兄弟雙盜壘戰術失敗，周思齊在三壘前出局，也讓岳東華下一球敲出的全壘打，從三分砲「降級」為兩分砲。

兄弟的攻勢繼續開火，江坤宇敲二壘打，陳家駒的安打帶有1分打點，下一棒岳政華補上另一發兩分砲，將比分改寫為5：1。

岳政華在總冠軍賽的首安，就是一發全壘打，19歲又277天的年紀，成為台灣大賽最年輕開轟者，兄弟檔同場同局開轟，則是總冠軍賽史上首見。

兄弟在第八局再掀另一波大局，江坤宇先以安打送回1分，蘇緯達則是再度代打建功，掃出三分砲，生涯在例行賽累積七支代打全壘打，總冠軍賽則是頭一遭，也是史上第五位在總冠軍賽代打開轟的球員。

德保拉把關必須扳平戰局的一役，展現三冠王身手，以108球先發8局，僅被敲4安打、失1分、送出9次三振，技壓6局失5分的猛威爾。

洲際主場前兩戰打完，兩隊戰成1勝1敗，接下來戰場轉移台南球場，進行第三到五戰。