快訊

長榮女大生慘死 痛心雙親飛抵台灣了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／西武獅不與許銘傑續約 結束3年二軍教練生涯

中央社 / 台北1日電
許銘傑（右）將離開西武隊。 報系資料照
許銘傑（右）將離開西武隊。 報系資料照

日職西武獅隊今天宣布，不與二軍投手教練許銘傑續約，結束在西武3年的教練生涯。許銘傑表示，感謝西武獅讓他在日本渡過難忘的教練生涯，目前先休息，若有新規劃會再分享。

許銘傑在球員時期就效力過西武獅長達12年，直到2012年轉效力歐力士2年；2014年回中職後先後在Lamigo桃猿及中信兄弟。許銘傑2017年退休後，擔任兄弟投手教練，隔年去西武獅擔任二軍投手教練，期間郭俊麟、廖任磊都接受過許銘傑的幫助，直到去年2人遭戰力外釋出。

不過西武今天發布消息指出，將不與二軍投手教練許銘傑、二軍內野守備與跑壘教練高木浩之續約，另外二軍打擊教練平尾博司違約，球隊已於昨天與他解約。

許銘傑稍早在臉書表示，「我即將結束西武獅隊3年的教練生涯，邁向新的人生階段。」許銘傑指出，特別感謝西武獅隊本部長渡邊久信，與這些年一起共事的教練、選手們，「讓我能在日本渡過我人生很難忘的一段教練生涯，也學習到許多經驗。這邊要祝福西武獅隊戰績優異，選手們生涯健康順利。」

許銘傑表示，目前還有一些在日本的事務需要先處理，後續會返台先休息，「如果有新的規劃再跟大家分享。」

西武獅 許銘傑 歐力士

延伸閱讀

日職／張奕先發戰羅德 五局退場0:7落後敗投候選

日職／張奕6局8K生涯新高 西武台灣日搶丰采奪勝

日職／6局飆8K無失分本季代表作 張奕奪本季第二勝

日職／羅德新增11人確診恐影響爭冠 6日戰歐力士照打

相關新聞

中職／真兄弟！岳東華、政華開轟 助兄弟扳平系列賽

今天是屬於「兄弟」的一晚，中信兄弟隊兄弟檔岳東華、岳政華，在總冠軍賽第二戰你一轟、我一轟，第二局各自發射一發兩分砲，成為...

中職／總冠軍賽史上第一次 岳東華、政華兄弟同局開轟

中職總冠軍賽今天進行第二戰，中信兄弟隊輸掉首戰後，今天第二戰一開賽就火力全開，岳東華與岳政華兄弟檔在第二局同局開轟，哥哥...

中職／強碰三冠王德保拉 獅隊打線變陣「鬼放147」

統一獅隊昨天搶下總冠軍賽首勝，今天趁勝追擊，將對上中信兄弟隊的投手三冠王德保拉，先發打線也有變陣，林安可扛起四番，對戰數...

中職／兄弟先發陣容調整 岳政華、陳子豪守外野

總冠軍賽第2戰，中信兄弟隊先發陣容再做調整，岳政華、陳子豪放進先發外野，總教練丘昌榮表示，主要原因是「中線以守備考量」。

日職／西武獅不與許銘傑續約 結束3年二軍教練生涯

日職西武獅隊今天宣布，不與二軍投手教練許銘傑續約，結束在西武3年的教練生涯。許銘傑表示，感謝西武獅讓他在日本渡過難忘的教...

日職／陽岱鋼重返一軍先發 驚悚手部觸身球受傷退場

讀賣巨人隊在10月30日確定取得中央聯盟優勝，進軍「日本一」，也終於在今天將台將陽岱鋼重新登錄一軍名單，這是他時隔83天...

日職／王柏融一軍狀況仍不佳 代打遭三振近四戰吞5K

日本職棒讀賣巨人隊台灣選手陽岱鋼今天在東京巨蛋重返一軍，獲得先發機會，不過吞下2次三振，且5局下還被152公里速球砸中左...

中職／陳傑憲自殺跑壘不是失敗 餅總：對方傳太完美

統一獅隊昨天打到延長10局，以4：2擊敗中信兄弟隊，搶下總冠軍賽首勝，獅隊第六局有機會形成大局，但陳傑憲死在本壘前的跑壘...

影／中職總冠軍第2戰 蔡其昌發300雞排鄭文燦下戰帖

立法院副院長蔡其昌去年與桃園市長鄭文燦對賭中職總冠軍賽，蔡其昌支持的中信兄弟隊輸給鄭文燦支持的樂天桃猿隊，賭輸200份雞...

中職／王羽飛和彭政閔同台 恰恰預測兄弟會贏球

歷經普悠瑪出軌事件、多次手術重回球場的王羽飛，擔任開球貴賓和偶像彭政閔對決，「恰哥」讚賞他的氣質和自信心，要球隊球探持續...

中職／英雄命先不用 唐肇廷要冠軍命

統一獅隊外野手唐肇廷昨天第七局被美技沒收安打，第十局站上打擊區前，心裡上演小劇場，「我有默默跟自己說，這個打席應該要補給...

中職／兄弟台灣大賽首戰吞13K 丘總：上壘率不佳

中職台灣大賽昨天開打，中信兄弟全場吞下13K、打線發揮不如預期，延長賽10局以2比4不敵統一獅隊，兄弟總教練丘昌榮表示，...

熱門新聞

中職／獅隊神調度 潘武雄代打三分砲轟炸兄弟

日職／陽岱鋼重返一軍先發 驚悚手部觸身球受傷退場

中職／第9局忍了一下 餅總10局等到潘武雄代打完美時機

中職／總冠軍第2戰！洲際有直播 門口發300份免費雞排

中職／錯過換投時機扛責任 丘昌榮：輸在我本身

NBA／威廉森扛4號還是5號？ 大范甘迪：位置不是重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。