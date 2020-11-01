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日職／西武獅不與許銘傑續約 結束3年二軍教練生涯
日職西武獅隊今天宣布，不與二軍投手教練許銘傑續約，結束在西武3年的教練生涯。許銘傑表示，感謝西武獅讓他在日本渡過難忘的教練生涯，目前先休息，若有新規劃會再分享。
許銘傑在球員時期就效力過西武獅長達12年，直到2012年轉效力歐力士2年；2014年回中職後先後在Lamigo桃猿及中信兄弟。許銘傑2017年退休後，擔任兄弟投手教練，隔年去西武獅擔任二軍投手教練，期間郭俊麟、廖任磊都接受過許銘傑的幫助，直到去年2人遭戰力外釋出。
不過西武今天發布消息指出，將不與二軍投手教練許銘傑、二軍內野守備與跑壘教練高木浩之續約，另外二軍打擊教練平尾博司違約，球隊已於昨天與他解約。
許銘傑稍早在臉書表示，「我即將結束西武獅隊3年的教練生涯，邁向新的人生階段。」許銘傑指出，特別感謝西武獅隊本部長渡邊久信，與這些年一起共事的教練、選手們，「讓我能在日本渡過我人生很難忘的一段教練生涯，也學習到許多經驗。這邊要祝福西武獅隊戰績優異，選手們生涯健康順利。」
許銘傑表示，目前還有一些在日本的事務需要先處理，後續會返台先休息，「如果有新的規劃再跟大家分享。」
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