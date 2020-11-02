陳柏毓旅外之後 還有哪些受注目的青棒星二代？

美職匹茲堡海盜隊10月初以簽約金125萬美元簽下陳柏毓，創下隊史國際球員簽約金的新紀錄，陳柏毓是前味全龍球員、現任北科附工教練的陳炳男之子，堪稱星二代竄出頭，而目前青棒階段也有不少星二代，包括陳瑞昌、陳佳樂；洪啟峰、洪宸毅；曹竣崵、曹祐齊；王光輝、王威倫都是外界注目的父子檔，這些星二代如何突破自我，走出自己的一條路呢？

陳瑞昌vs.陳佳樂

陳瑞昌(右)與陳佳樂。 王婉玲攝影

就讀平鎮高中二年級的陳佳樂有逾180公分的身高，身材條件不錯，被教練團評為「會用腦打球、安打率高的打者」，因有個明星老爸陳瑞昌，從小耳濡目染，陳佳樂有著不錯的理解力，目前為統一獅二軍教練的陳瑞昌只有要空必定到場為兒子加油，他說，興趣重要，打棒球更需要堅持力，而陳佳樂也在打擊下苦功，「不是打好玩的，高中畢業後目標以職棒優先，希望未來能超越爸爸。」

洪啟峰vs.洪宸毅

洪啟峰(右)與洪宸毅。 洪宸毅提供

另一名同樣就讀平鎮高中的洪宸毅，父親是前中職打擊王、現任布瑞特(BRETT)運動用品業務的洪啟峰，自小洪宸毅就知道父親的豐功偉業，將他當成榜樣，而洪啟峰也經常到現場看兒子比賽，高三的洪宸毅專職投手，最快球速147公里，儘管父子檔在投打不同領域發展，不過父親仍會給他建議。

洪宸毅說，爸爸就像嚴格的教練，不厭其煩教導，會有望子成龍的期待，「外界的壓力我不會在乎，就是做我自己」，近期動刀清除右手碎骨，洪宸毅黑豹旗傷癒復出，他認為高中最後一年很重要，如能拚出成績，加上提升心理素質，也許有機會投入中職選秀。

曹竣崵vs.曹祐齊

曹竣崵(左)與曹祐齊。 曹竣崵提供

同樣是高三的大理高中曹祐齊來自運動世家，父親是在中職曾創下連三場完封勝、現任台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵，母親是女籃國手、同樣在台北城市科技大學任教的傅姿伶，棒球路自升小六才開始，曹祐齊比起一般人晚起步，不過目前已長到183公分，最快球速146公里，今年王貞治盃選拔賽拿到投手獎，都可看出他的潛力，而曹竣崵全力支持兒子，常在比賽時見到他的身影。

曹竣崵跟兒子關係像是朋友，沒有距離，他說，因為棒球讓兩人話題增加，又很幸運讓同位教練黃文生帶過，「我比較像是顧問，因為我們都是投手，在心態跟比賽狀況能給小孩較多建議，他自己也很投入，知道目標在哪」，曹祐齊不認為有名的老爸帶來壓力，「他是他，我是我，我把自己做好就好。」

王光輝vs.王威倫

王光輝(右)與王威倫。 王婉玲攝影

就讀穀保家商高三的王威倫來自棒球世家，父親是前兄弟球星、現任大漢技術學院教練王光輝，哥哥是大11歲的中信兄弟球星王威晨，由於年紀相差較多，王威倫並不知道老爸過去在職棒人氣與紀錄，但難免會被拿來跟爸爸、哥哥的成就比較，還好家人都很支持他，鼓勵他成長。

王威倫國小、國中都有國手資歷，目前身高185公分體型瘦高，腳程不輸拿過盜壘王的王威晨，他說，爸爸有時會給他打擊上的建議，像是不要打低球，「爸爸跟哥哥都是學習的對象，以後也希望像他們一樣往職棒發展。」