中職／總冠軍賽史上第一次 岳東華、政華兄弟同局開轟

中職總冠軍賽今天進行第二戰，中信兄弟隊輸掉首戰後，今天第二戰一開賽就火力全開，岳東華與岳政華兄弟檔在第二局同局開轟，哥哥岳東華先敲兩分砲，弟弟岳政華補上另一發兩分砲，成為史上第一對在台灣大賽同局開轟的兄弟檔。

獅隊二局上先以連3支安打串連打下1分，兄弟在二局下迅速討回氣勢，周思齊、詹子賢先後上壘，兄弟雙盜壘戰術失敗，周思齊在三壘前出局，也讓岳東華下一球敲出的全壘打，從三分砲「降級」為兩分砲。

兄弟的攻勢不斷，江坤宇敲出二壘打，陳家駒的安打再帶1分打點，下一棒岳政華補上另一發兩分砲，將比分改寫為5：1。

岳政華在總冠軍賽的首安，就是一發全壘打，更與哥哥一起寫下歷史，成為史上首次兄弟檔在台灣大賽同局打出全壘打。