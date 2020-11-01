影／中職總冠軍第2戰 蔡其昌發300雞排鄭文燦下戰帖

立法院副院長蔡其昌去年與桃園市長鄭文燦對賭中職總冠軍賽，蔡其昌支持的中信兄弟隊輸給鄭文燦支持的樂天桃猿隊，賭輸200份雞排，因疫情攪局，今天在中華職棒總冠軍賽第二戰「兄弟象對戰統一獅」兌現承諾，今下午4時加碼在中信兄弟隊主球場台中洲際球場發放300份雞排。樂天桃猿隊今年無緣打進冠軍賽，鄭文燦今天到台中見證，並下戰帖「一年輸，一年就把它贏回來！」蔡其昌說，我們希望輸方要在對方球場做動作，並且在自己臉書穿對方球衣。

去年中職總冠軍戰，樂天桃猿拿下冠軍，鄭文燦特地打電話向蔡其昌討雞排。蔡其昌原訂今年桃園開幕戰時發送雞排，因疫情攪局，4月12日桃園開幕賽又因下雨延賽，鄭文燦要求蔡其昌加計利息，蔡其昌也一口氣答應加碼到300份，但因今年樂天桃猿無緣進總冠軍賽，因此選在今天中信兄弟隊對戰統一獅隊第二場在台中洲際球場開打時發送。

今天下午四時，台中洲際球場門口，球迷大排長龍等著領雞排，蔡其昌在發雞排前還補了鄭文燦笑稱「這次沒進總冠軍賽的先受訪」。鄭文燦回說「其實我是覺得是我贏啦，棒球副院長與棒球市長之約還是要兌現，讚蔡其昌加碼有誠意，代表蔡其昌挺職棒。他也一樣，他今天支持自己的球隊樂天桃猿隊，「挺職棒是我一貫立場」

蔡其昌說，他希望球迷們吃完雞排，進場後有力氣為球隊加油，「我們都是很愛棒球的人，打賭都是為了增加球賽可看性，希望大家支持棒球」。聽說鄭文燦已經準備好新戰帖要賭明年的大賽，不用擔心我一定接受挑戰。