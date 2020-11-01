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中職／王羽飛和彭政閔同台 恰恰預測兄弟會贏球

聯合報 / 記者婁靖平／台中即時報導
王羽飛（左）和彭政閔合影。記者婁靖平／攝影
王羽飛（左）和彭政閔合影。記者婁靖平／攝影

歷經普悠瑪出軌事件、多次手術重回球場的王羽飛，擔任開球貴賓和偶像彭政閔對決，「恰哥」讚賞他的氣質和自信心，要球隊球探持續關注他。

總冠軍賽第2戰賽前活動，中信兄弟隊邀請王羽飛開球，對彭政閔投出116公里的內角球，王羽飛說：「兄弟球衣很帥，未來希望可以穿上。」

彭政閔之前在花蓮球場擔任過開球貴賓、也是打者，今天一度站上左打打擊區，他開玩笑地說：「現在都在練左打。」

王羽飛站上投手丘很興奮，恰恰說：「我站上去也很興奮。他的尾勁、轉速都不錯。」王羽飛以前是投打二刀留守，受傷後以打擊為主。

王羽飛從國小開始看恰恰打球，「曾看過影片，有一次兄弟輸球，恰哥跟球員門加油打氣，那種感覺很棒」。

開球儀式結束後，彭政閔第一句話就問王羽飛，「以前球速有多快」，沒忘記自己的農場主管身分，恰恰說：「經過這麼長的復健、重新爬起來，代表他的毅力不錯。」

兄弟首戰輸球，但彭政閔覺得球員都有做好心理調整，「在休息室看他們的鬥志高昂，今天應該會有不一樣的戰果」，恰恰甚至預測今天比賽結果6：3、兄弟贏。

儘管已經退休，彭政閔的人氣不減，賽前參加戶外講座活動，象迷一看到他出現，紛紛簇擁向前，高喊「彭政閔、彭政閔、恰恰我愛你」，離場時，甚至得靠工作人員開道。

彭政閔 中信兄弟 球速 中職

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