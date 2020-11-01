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中職／英雄命先不用 唐肇廷要冠軍命

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
唐肇廷。 報系資料照
唐肇廷。 報系資料照

統一獅隊外野手唐肇廷昨天第七局被美技沒收安打，第十局站上打擊區前，心裡上演小劇場，「我有默默跟自己說，這個打席應該要補給我了吧！」這打席幸運打穿右邊防線，以安打延續獅隊攻勢，接著就是潘武雄的代打三分砲。

獅隊昨天以4：2擊敗中信兄弟隊，延長10局的攻勢從林安可的安打展開，唐肇廷隨後也補上安打，一、二壘有人的局面，獅隊總教練林岳平決定啟用代打，潘武雄上場敲出三分砲，一棒底定勝負。

唐肇廷在第七局其實就有建功機會，林安打先突襲短打「點」出安打，唐肇廷打向右邊方向的強勁平飛球，卻遭一壘手蘇緯達美技接進手套，林安可也因回壘不及遭封殺，攻勢斷然結束。

他笑說：「第十局上去打時，我就默默跟自己說，上一個打席被美技，這個打席要補給我吧！」他在這個打席沒有打好，卻巧妙穿越形成安打，「運氣很好，打到洞，棒球就是這樣，打不好反而變成一支可愛的安打。」

唐肇廷回到中職的第一年，就在2013年摘冠，但接下來沒再嘗過冠軍滋味，而他的前兩次總冠軍賽出賽內容都欠佳，在2013年四場都是先發，打擊率只有0.077，2018年出賽5場、先發3場，打擊率也僅1成54，前兩次總冠軍賽體驗，累積26打數只敲出3安打。

聽聞2013年總冠軍賽的打擊率0.077，他幽默回應：「我13年就在慶祝林安可（77為林安可背號）會來喔！」他表示，「印象中，我當時真的比較緊張，又期待有表現。」至於2018年，因為Lamigo桃猿隊表現太強悍，他直言：「我都忘記我2018年有打總冠軍賽了。」

初次出征總冠軍賽時是希望有所表現的25歲，現在33歲的他，在隊上也逐步晉升老將，他說：「先不用英雄命，冠軍命就好。」

唐肇廷 林安可 中職

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