中職／用一切方法突破德保拉 蘇智傑：右打也說不定

統一獅隊強打蘇智傑已累積總冠軍賽跨季連6場有打點，追平兄弟隊傳奇球星「恰恰」彭政閔的紀錄，今晚想要挑戰刷新紀錄，將遭遇他心中的「大魔王」德保拉，他放寬心，「追平已經不錯了，破的話就隨緣，球隊贏球比較重要。」

總冠軍賽昨天開打，蘇智傑在第六局把握一、二壘有人的機會敲出安打建功，這1分打點也讓他趕上彭政閔，跨季連續6場總冠軍賽有打點進帳平聯盟紀錄。

蘇智傑知道今天這戰不好過，提到兄弟三名超強洋投，他認為德保拉就是其中的「大魔王」，「他的直球有威力，尾勁也好，又是左投，左打很難分辨他的球路。」他本季對戰德保拉22打數，只敲出1安打、吞下11次三振，對戰打擊率只有0.045，今天移往第七棒。

蘇智傑表示，例行賽對戰打不好，今天的策略一定會變，「找了很多方式，方式對不對不知道，比賽開打才知道。」他更笑說：「其他兩個（米蘭達、羅傑斯）還打得到球，德保拉就是真的很難纏，今天搞不好要用右打也說不定。」

他表示，為了球隊，什麼方式都會去嘗試，希望今天可以突破對戰德保拉的絕對劣勢。