中職／兄弟台灣大賽首戰吞13K 丘總：上壘率不佳

中職台灣大賽昨天開打，中信兄弟全場吞下13K、打線發揮不如預期，延長賽10局以2比4不敵統一獅隊，兄弟總教練丘昌榮表示，昨天輸在自己的調度，打線最主要問題是上壘率不好。

中華職棒總冠軍賽昨天在台中洲際棒球場開打，兄弟隊團隊敲出8支安打，但也吞下高達13次三振，僅拿下2分，延長賽第10局兄弟隊後援投手鄭凱文被獅隊野手潘武雄敲出3分砲，兄弟吞下首場比賽敗仗。

昨天賽後兄弟總教練丘昌榮就曾表示，球員們表現的都很好，真的要說，是輸在自己的投手調度，將責任扛起。

今天第2戰兄弟打線稍微調整，將林書逸、潘志芳移出先發打線，由新秀岳政華守中外野、陳子豪先發守右外野；昨天比賽過程中打出追平比數二壘打的許基宏，因為抽筋提前退場，丘昌榮表示，許基宏沒有大礙，今天也先發守一壘、打第3棒。

丘昌榮表示，昨天攻擊上主要問題在上壘率，有上壘才可以做一些戰術，昨天被三振數多，可能是第一場比賽大家有點緊繃，有些攻擊沒有掌握好，「棒球就是這樣，機會沒有把握住，拿下勝利的機會就會低」。

但丘昌榮也提到，昨天的比賽已經過去了，選手都盡力想要有好的表現，「今天好好把這場比賽拿下來」。至於第3戰先發投手，丘昌榮表示，目前還沒有辦法透露。