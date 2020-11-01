中職／處女秀連飆3K 鄭鈞仁請黃竣彥吃滷肉飯感謝解危

統一獅隊昨天以4：2擊敗中信兄弟隊，拿下總冠軍賽首勝，鄭鈞仁的生涯首場總冠軍賽出賽，就在第八局演出10球3次三振，寫下總冠軍賽史上單局3K的最少用球數紀錄，鄭鈞仁透露當時的對決心情，「想著我面對的每個人，都是最厲害的打者，帶著那樣的心態下去丟，想跟他們較量。」

獅隊推出布雷克打頭陣，先發6局失1分退場，獅隊前三任後援投手表現完美，江承峰、鄭鈞仁、黃竣彥都未被敲出安打，第八局登板的鄭鈞仁更是面對陳家駒、王威晨、潘志芳連飆3K，只用10球。

這是鄭鈞仁的總冠軍賽初體驗，他坦承，「在旁邊熱身時就很緊張，上去就把每一球都丟好。」

他抱持著面對的每位打者都是最強打者的心態去對決，連飆3K是否超出自己的想像？他笑說：「真的沒有多想，也不敢多想，如果先想起來放，結果不是照自己想像的走，怕會讓自己更急、更緊張。」

他在第九局續投，一出局後對周思齊投出保送，獅隊換上「小美」黃竣彥接手，連抓兩個出局數解危，兩人賽後一起去吃飯，鄭鈞仁也大方買單，感謝隊友幫忙守下危機。

「我們賽前不會吃太多，結束後一起去吃飯，簡單吃一下，吃了滷肉飯。」鄭鈞仁表示，為了感謝黃竣彥幫忙守成，也因此主動買單，「常常覺得對他很不好意思，搞不來的局都要他幫我守起來。」