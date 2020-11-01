日職／好不容易等到機會 陽岱鋼被球砸到手背

等了83天重回一軍，效力巨人隊的台灣球員陽岱鋼，今天對養樂多隊之戰，再因觸身球打到手背、提前退場，本季剩餘的例行賽、甚至「日本一」總冠軍賽能否出賽，增添變數。

巨人已在10月30日拿到中央聯盟優勝，直接進軍「日本一」，陽岱鋼今天被球團登錄，對養樂多之戰立即排入先發，守左外野、打第3棒。

陽岱鋼在1、3局下都遭到三振出局，5局下被養樂多洋投蘇亞雷斯（Albert Suarez）152公里速球直擊左手，痛到當場倒地、提前退場。

今天之前，陽岱鋼在一軍出賽30場、擊出1支全壘打，打擊率2成29，此戰結束後，打擊率降為2成20，而巨人靠畠世周9局好投，以2：0完封養樂多。