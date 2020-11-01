聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／好不容易等到機會 陽岱鋼被球砸到手背
等了83天重回一軍，效力巨人隊的台灣球員陽岱鋼，今天對養樂多隊之戰，再因觸身球打到手背、提前退場，本季剩餘的例行賽、甚至「日本一」總冠軍賽能否出賽，增添變數。
巨人已在10月30日拿到中央聯盟優勝，直接進軍「日本一」，陽岱鋼今天被球團登錄，對養樂多之戰立即排入先發，守左外野、打第3棒。
陽岱鋼在1、3局下都遭到三振出局，5局下被養樂多洋投蘇亞雷斯（Albert Suarez）152公里速球直擊左手，痛到當場倒地、提前退場。
今天之前，陽岱鋼在一軍出賽30場、擊出1支全壘打，打擊率2成29，此戰結束後，打擊率降為2成20，而巨人靠畠世周9局好投，以2：0完封養樂多。
#DRAMATICBASEBALL— DRAMATICBASEBALL 2020 (@ntv_baseball) November 1, 2020
「 巨人×ヤクルト 」
5回裏 今日一軍復帰をした #巨人 #陽岱鋼 選手
デッドボールを受けベンチに下がりました。
ただいま日本テレビ系で生中継!!
(関東ローカル)#withfans #ジャイアンツ #giants pic.twitter.com/qtXaXDme72
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言