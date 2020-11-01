中職／陳傑憲自殺跑壘不是失敗 餅總：對方傳太完美

統一獅隊昨天打到延長10局，以4：2擊敗中信兄弟隊，搶下總冠軍賽首勝，獅隊第六局有機會形成大局，但陳傑憲死在本壘前的跑壘，引起諸多討論，總教練林岳平對此倒是認為，「不是我們的失敗，是對方傳得太完美了。」

昨役兩隊前五局都未攻破城池，第六局兄弟先發投手羅傑斯，先後被林靖凱敲出安打、保送陳傑憲，蘇智傑補上安打，送回林靖凱，陳傑憲則在本壘前遭右外野手潘志芳助殺出局，獅隊的大好局面僅攻下1分收場。

林岳平表示，當時看兄弟守得比較深，有多搶1分的機會，「看他們的守位，覺得有突破的機會，但他們傳太準了，沒有讓我們有多一步搶分的機會。」

林岳平強調，這個跑壘不能算是獅隊的失敗，「不是我們的失敗，是對方傳得太完美了。」