中職／米蘭達大器稱讚對手 獅隊贏球企圖心很強

統一獅隊搶下總冠軍賽首戰勝利，還沒上陣先發的中信兄弟隊洋投米蘭達觀察，這支球隊在上、下半季很不一樣，「最大差別在於企圖心很強」。

今年例行賽幫兄弟拿到10勝（8敗）的米蘭達，前兩戰沒有排進輪值，但他沒有閒著，賽前、比賽期間都會想盡辦法鼓勵隊友。

米蘭達在2018、19年效力軟銀隊，曾隨隊參與「日本一」大賽，他和隊友分享自己過去的心得，「這種比賽的氛圍很重要，我們差在團結力量還不大夠、凝聚起來會更好」。

沒有上場投球，米蘭達說：「我經常在賽前、或比賽過程中跟大家講，不管怎麼樣、就是要努力打拚，用平常心、全力以赴去迎接每一場比賽，當成是最後一戰在打。」

看對手獅隊，米蘭達充滿敬意，昨天首戰就是延長賽，「這是非常棒的一場比賽，雖然我們沒有拿勝，但這是一個經驗，每位同伴都要更努力一點」。

米蘭達沒有特別在意獅隊哪一位打者，「因為他們每一個人都很強、想盡辦法打下每場勝利，不但有企圖心、攻擊也很準確，這是我們投手必須要注意的部分」。