中職／強碰三冠王德保拉 獅隊打線變陣「鬼放147」

統一獅隊昨天搶下總冠軍賽首勝，今天趁勝追擊，將對上中信兄弟隊的投手三冠王德保拉，先發打線也有變陣，林安可扛起四番，對戰數據不佳的蘇智傑放在第七棒。

今天要面對左投德保拉，獅隊動用昨天代打敲出三分砲的39歲老將潘武雄在賽前餵球，先發打序也有大幅調整。總教練林岳平聽到媒體詢問打線變陣，回應：「147」。

「外野三帥」裡，陳傑憲依然扛起第一棒，林安可負責第四棒，蘇智傑本季例行賽對戰德保拉22打數，只敲出1安打、吞下11次三振，對戰打擊率只有0.045，往後挪到第七棒。

儘管對戰數據居絕對劣勢，蘇智傑仍排進先發打線，蘇智傑表示，「教練有說， 不會因為對戰不好，不把我排在先發，他覺得對我們不公平，既然教練都相信我了，我更要相信自己。」