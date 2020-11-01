中職／總冠軍賽初體驗被觸身球上壘 岳政華反而很開心

中信兄弟隊岳政華昨天首戰代打上陣，被觸身球保送，個人生涯總冠軍賽初體驗、就被打到屁股，他說：「其實蠻開心的。」

被打到還會開心，岳政華解釋，上來打的時候，球隊還落後，「目標就是要積壘包、產生大局」，雖不是敲安上壘，至少踏上壘包、幫球隊延續攻勢。

首度在總冠軍賽亮相，岳政華說：「昨天蠻緊張的，但被叫上去的時候，不會想得太複雜，想辦法上壘、上去打好就對了。」

昨天岳東華、岳政華同場出賽，締造總冠軍賽史上最年輕兄弟檔同場出賽紀錄（岳東華25歲又12天、岳政華19歲又276天)，今天兩人甚至再同場先發。

岳政華說：「之前第一次看哥哥打總冠軍，他打得不好，希望這次我們都準備好，幫球隊贏球。」

岳政華今天先發守中外野，總教練丘昌榮希望把「中線」守備穩定下來，「很感謝丘哥給機會，希望自己可以把握好」。