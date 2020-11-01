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中職／兄弟先發陣容調整 岳政華、陳子豪守外野
總冠軍賽第2戰，中信兄弟隊先發陣容再做調整，岳政華、陳子豪放進先發外野，總教練丘昌榮表示，主要原因是「中線以守備考量」。
兄弟今天讓岳政華守中外野、陳子豪守右外野，兩人分別排先發第9、2棒。
丘昌榮說：「陳子豪昨天揮擊節奏不錯，打得很好，潘志芳沒守過中外野，兩邊要取捨一個，還是取中線、守備比較穩定。」
原本有考慮讓詹子賢移防，「但這樣安排，會讓兩邊變動太大」，詹子賢還是以左外野為主、打第5棒，而許基宏昨天抽筋，沒有大礙，今天仍是先發一壘手、打第3棒。
昨天首戰落敗，丘昌榮認為，第一場大家都比較緊繃，有些球沒掌握好，「不過大家都是盡力想要做好」。
棒球比賽就是這樣，丘總說：「機會來了、有把握住的球隊就有機會贏球，昨天都過去了，今天就是好好的把這場球賽拿下來、打得精采。」
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