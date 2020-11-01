中職／總冠軍第2戰！洲際有直播 門口發300份免費雞排

台中市運動局今天說，中華職棒總冠軍賽昨天在台中洲際棒球場開打，為使無法入場的民眾感受觀賽吶喊氛圍，今晚第二戰「兄弟象vs統一獅」將於下午5時5分在洲際棒球場多功能附屬運動中心3樓會展館進行超大螢幕直播；運動局提醒，觀賽仍應持續落實防疫措施，配戴口罩。

另外，支持台中主場中信兄弟的立法院副院長蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的桃園市長鄭文燦，去年以中華職棒總冠軍賽打賭200份雞排，最後桃猿隊奪冠，蔡其昌原訂今年開幕戰到桃園發雞排，受疫情影響，延到今天「兄弟象vs統一獅」再次爭霸」大賽之前發送，時間為今天下午4時，蔡其昌加碼到300份雞排，在台中洲際棒球場大門免費發送。

運動局表示，總冠軍賽第三、四戰為中信兄弟客場，11月3、4兩日將移師台南棒球場，為使無法南下現場觀戰的球迷也能為中信兄弟加油，市府兩日晚間6時35分將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行戶外直播，歡迎一起為中信兄弟營造聲勢、感受觀賽氛圍。