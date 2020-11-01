日職／巨人央聯封王後陽岱鋼返一軍 對養樂多扛第三棒

讀賣巨人隊在10月30日確定取得中央聯盟優勝，進軍「日本一」，也終於在今天將台將陽岱鋼重新登錄一軍名單，這是他時隔83天回到一軍戰場。

於今天巨人對養樂多的比賽，陽岱鋼擔任先發第三棒。

陽岱鋼在8月10日下二軍前，本季累積出賽30場，48打數敲出11支安打、1發全壘打，打擊率2成29，在二軍則出賽41場、打擊率3成38，敲出5發全壘打。

在二軍待了快3個月，陽岱鋼苦無「升」機，巨人前天在東京巨蛋與養樂多隊3：3和局收場一役，確定完成央聯二連霸，陽岱鋼賽後也和隊友一起慶祝封王。

今年因新冠肺炎特別賽季，央聯取消季後賽，由優勝隊伍直接進軍「日本一」，等待太平洋聯盟前二的球隊進行一輪季後賽。

陽岱鋼當時向媒體表示，很開心巨人可以封王，雖然很遺憾無法為球隊貢獻，但接下來還有「日本一」，也希望有機會隨巨人軍參與「日本一」系列賽。