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女棒聯賽／北市棒協力挺 Sunday、先鋒、國體開胡

聯合新聞網 / 智林體育台提供
台北市棒球協會力挺女子棒球。 台灣女子棒球運動推廣協會提供
台北市棒球協會力挺女子棒球。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

第一屆女子棒球聯賽本週移師台北社子島球場進行賽事，接棒未來以13比0擊敗台北先鋒，Sunday以29比2大勝國立體大，台北先鋒以6比5力退台北御聖，國立體大7比5擊退台北御聖。

由台灣女子棒球運動推廣協會(TWBAA)主辦的「HOYA！好野 台灣女子棒球聯賽」邁入第二週賽事，自台南移師台北續戰，特別邀請台北市棒球協會理事長陳文尚開球，陳文尚十幾年來一直支持女棒的發展，台北市棒球協會也是目前全國各地區，唯一在既有的地區賽事中會安排女子組的單位。

接棒未來對上台北先鋒之戰，剛加入接棒未來的陳郁霈先發2局送出2K無失分小試身手，曾怡嘉、張甄芸各投1局也無失分，三人合力鞏固防線，而接棒未來打線則在2局下以3安打敲下2分，3局下先鋒投手控球失準連續出現3保送，讓接棒未來開啟近兩輪猛攻，以6安打、4失誤鯨吞11分大局，4局打完提前勝出，延續3連勝。

Sunday與國體大則是一面倒戰況，Sunday全場狂掃19安打，國體大派出四任投手都無法阻擋，其中梁逸姍、廖淑蘋單場都貢獻4安打，火力最兇猛，國體大儘管在2、4兩局各得1分也無法改變結果，最終讓Sunday帶走首勝。

台北市棒球協會理事長陳文尚開球。 台灣女子棒球運動推廣協會提供
台北市棒球協會理事長陳文尚開球。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

先鋒、御聖兩支台北球隊則是進行內戰，先鋒2局下靠著林以婷安打率先點亮記分板，御聖則在3局上靠著高欣怡二壘安打送回2分反超，先鋒在3局下利用2次失誤攻勢再起，廖梓淳、柯亮群、楊宜柔安打連發攻下4分，5局下再下一城後維持4分領先，不過御聖在6局上吹起反攻號角，利用失誤先追1分，葉琬萱適時安打再得2分，但後續無力，讓先鋒勝場率先開張。

御聖接著對戰國體大都想爭取開胡，御聖開局利用4次保送，隻安未敲就收下2分，國體在3局上以兩支二壘安打加上失誤扳平，4局上以暴投以及劉靜宜安打攻進3分超前，不過御聖也不想輕易認輸，4局下進帳1分，5局下攻下2分追平5比5，6局上國體大唐瑋琦、張家瑜兩支安打敲下超前2分，加上先發投手王瑄羽穩住最後半局力保不失，終場以2分差贏球，拿下首勝。

10/31第二週賽果如下：

(一)台北先鋒0：13接棒未來

(二) Sunday 29：2國立體大

(三)台北御聖5：6台北先鋒

(四)國立體大7：5台北御聖

台北先鋒勝場開張。 台灣女子棒球運動推廣協會提供
台北先鋒勝場開張。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

北市 王瑄 社子島

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