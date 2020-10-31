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中職／羅傑斯8局好投沒贏 第4戰若有需要仍可先發
中信兄弟隊先發投手羅傑斯投8局、只失1分，但好投沒能幫助球隊贏球，接下來不論教練團如何安排他的調度，「只要球隊需要我，我會隨時準備好」。
羅傑斯只被擊出4支安打，6局上和陳傑憲纏鬥14球、9次牽制一壘跑者，成為此戰經典畫面，但也因此丟掉唯一分數。
羅傑斯9度牽制一壘跑者林靖凱，他說：「我只是不想讓他太安逸，透過這個方式告訴他，我有在注意你。」
跟陳傑憲纏鬥14球，最後投出四壞球保送，羅傑斯覺得內容不錯，「不管我投什麼球種，他都能掌握，甚至有一球投到地上的偏低曲球，他也能破壞，表現真的很好」。
投完8局退場，兩隊仍處1：1平手戰況，羅傑斯自評，「狀況感覺不錯，但結果不好，第一場沒有拿下有點可惜」，但他也相信，「接下來，我們有辦法一場一場地拿下來」。
至於會不會於第4戰再度登板先發，羅傑斯還沒有收到任何指令，他說：「球隊需要的話，當然繼續貢獻，畢竟我來這裡，就是要幫助球隊拿下冠軍。」
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