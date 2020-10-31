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中職／第9局忍了一下 餅總10局等到潘武雄代打完美時機

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
潘武雄代打敲出三分砲。記者黃仲裕／攝影
潘武雄代打敲出三分砲。記者黃仲裕／攝影

中職總冠軍賽首戰就上演延長賽，統一獅隊在延長十局由39歲老將潘武雄代打敲出三分砲，幫助球隊以4：2擊敗中信兄弟隊，他成為史上第四位在總冠軍賽代打開轟的球員，延長賽則為第一人，潘武雄自承沒咬到球心，全壘打有些運氣。

兩隊此役打完前九局以1：1戰平，獅隊在第十局的攻勢，林安可、唐肇廷都敲安打上壘，兄弟未換投，續由鄭凱文應戰，獅隊派出潘武雄代打，一棒以三分砲定勝負。

潘武雄透露，第九局就已經有叫他準備，「case沒了，就叫我換下一局，準備祐樂的打席。」

總教練林岳平則指出，第一個考慮換代打的時間點是第九局林祖傑的打席，「因為他的近況比較不好掌握，想說有機會就讓他代打，之後要再換一個游擊手，其實是賭蘇智傑那一棒。」蘇智傑敲出深遠飛球出局，「那個時間點忍耐了一下。」

第十局林安可和唐肇廷都敲安打上壘，讓潘武雄的代打契機再啟動，林岳平說：「如果二壘有人，也許TAKE代打就會被保送，結果林安可和唐肇廷都安打，讓我有個可以讓TAKE上去打的機會。」

「那時候只是想把二壘的隊友送回來，想要確實擊球就好。」這球可以成為致勝三分砲，潘武雄直呼幸運，他笑說：「沒咬到球心，打出去還擔心會被接到。」

高國慶與他激情相擁，潘武雄透露，上去代打前，高國慶就預言：「等一下就靠你了」，看到老戰友開轟，他也很驕傲，跑去跟潘武雄說：「被我講中了吧！」

史上共三次出現代打全壘打，分別為2007年楊博超、2009年鄭乃文、2009年王金勇，潘武雄成為史上第四人，而獅隊就占了三次，王金勇的代打全壘打苦主則為林岳平，全都有獅隊的戲，潘武雄在延長賽代打開轟，則為史上第一次。

潘武雄 林岳平 林安可

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