中職／纏鬥14球破紀錄 陳傑憲要對林靖凱說抱歉

統一獅隊開路先鋒陳傑憲，在總冠軍賽首戰4打數繳了白卷，賽後見到媒體上前還有點納悶，沒有意識到單一打席纏鬥14球寫下總冠軍賽紀錄，他有話想對學弟林靖凱說，「想跟他說對不起，不斷下打帶跑，結果我一直打界外。」害他在場上不停折返跑。

獅隊今天打到延長10局，以4：2擊敗中信兄弟隊，前九局都是投手戰的節奏，兄弟先發投手羅傑斯直到第六局丟掉全場第1分。

羅傑斯該局先被林靖凱敲出安打，面對陳傑憲的打席，羅傑斯共用14球破總冠軍賽史紀錄、對一壘跑者牽制9次，千辛萬苦仍將陳傑憲保送上壘，蘇智傑補上安打，帶有1分打點，陳傑憲則在本壘前遭助殺出局，獅隊的大好局面僅攻下1分收場。

陳傑憲表示，「那個打席打了很多球，專注度多少會受影響、比較沒那麼好，兄弟的投手都很會抓節奏，投手一直牽制，告訴自己，要比他更專注去面對，才能積極對抗。」

他說當下那個打席，林靖凱無人出局就上壘，他心想至少要把他送到二壘，「沒有安打也要做出貢獻，想把他送到二壘。」

他對林靖凱最感到抱歉，不斷地破壞成界外，讓林靖凱在壘間折返跑，「真的很對不起靖凱，不斷打帶跑，我一直打界外。」他也誇讚羅傑斯的投球策略，「他的節奏不斷變換，我的出棒timing有點慢掉。」

陳傑憲上壘後，蘇智傑補上安打，陳傑憲在教練的指示下直衝本壘，被擋在本壘大門前。他也坦言，其實打出去，自己也覺得這球沒有跑回來的機會，「但死那顆也不能說什麼，如果對方失誤，我們就多賺一分，對士氣會有很大的幫助。」