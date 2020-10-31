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中職／錯過換投時機扛責任 丘昌榮：輸在我本身

聯合報 / 記者婁靖平／台中即時報導
中信兄弟隊輸首戰，總教練丘昌榮一肩扛。記者婁靖平／攝影
中信兄弟隊輸首戰，總教練丘昌榮一肩扛。記者婁靖平／攝影

中信兄弟隊在延長賽落敗，10局上的投手調度成關鍵，總教練丘昌榮一肩扛責任，「以結果論來看，那個調度有瑕疵，輸在我本身」。

10局上，獅隊1人出局後，林安可、唐肇廷接連敲安，兄弟並未將投手鄭凱文換下，獅隊換左打潘武雄代打，最後一棒送進超前3分。

教練團當時曾有考慮換投，「吳俊偉在旁邊準備好了，但鄭凱文整季、甚至下半季表現都不差，危機也化解得很好」，丘總選擇讓他續投。

對潘武雄投到兩好球後挨轟，丘昌榮只能說：「有點可惜了。」

丘總覺得兄弟整場表現都很好，「球員都盡力、也表現很好，輸在我的調度上」。

打擊部分，兄弟此戰得點圈打擊率不理想，丘昌榮認為其實擊球感覺都不錯，「運氣差了點」，現在也無法再改善什麼，「就是讓狀況好的上，不好的就換」。

整體來看，丘總覺得球員今天整場比賽表現很好，但有點緊繃，張志豪目前傷勢沒有全好，還是傾向代打居多。

而林書逸、潘志芳之前在熱身賽表現不錯，今天雖沒打好，丘昌榮說：「就是結果，明天第2戰打線會有些調整。」

丘昌榮 潘武雄 鄭凱文

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