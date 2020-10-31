聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／錯過換投時機扛責任 丘昌榮：輸在我本身
中信兄弟隊在延長賽落敗，10局上的投手調度成關鍵，總教練丘昌榮一肩扛責任，「以結果論來看，那個調度有瑕疵，輸在我本身」。
10局上，獅隊1人出局後，林安可、唐肇廷接連敲安，兄弟並未將投手鄭凱文換下，獅隊換左打潘武雄代打，最後一棒送進超前3分。
教練團當時曾有考慮換投，「吳俊偉在旁邊準備好了，但鄭凱文整季、甚至下半季表現都不差，危機也化解得很好」，丘總選擇讓他續投。
對潘武雄投到兩好球後挨轟，丘昌榮只能說：「有點可惜了。」
丘總覺得兄弟整場表現都很好，「球員都盡力、也表現很好，輸在我的調度上」。
打擊部分，兄弟此戰得點圈打擊率不理想，丘昌榮認為其實擊球感覺都不錯，「運氣差了點」，現在也無法再改善什麼，「就是讓狀況好的上，不好的就換」。
整體來看，丘總覺得球員今天整場比賽表現很好，但有點緊繃，張志豪目前傷勢沒有全好，還是傾向代打居多。
而林書逸、潘志芳之前在熱身賽表現不錯，今天雖沒打好，丘昌榮說：「就是結果，明天第2戰打線會有些調整。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言