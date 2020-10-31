中職／兄弟總冠軍賽延長賽6連勝 被獅隊潘武雄一棒中止

中信兄弟、統一獅隊今晚在總冠軍賽首戰打進延長賽分高下，是總冠軍賽史上第14次延長賽 ，象、獅隊擔任過6次主角，兄弟雖有連4次突圍取勝紀錄，但今晚被獅隊搶走丰采。

中職史上總冠軍賽首場延長賽在1990年第5戰出現，主角是三商虎、味全龍隊，1991年第4戰為統一獅、味全龍隊。

象、獅隊是總冠軍賽史上最會打延長賽的組合，分別在2001年第4、5戰及2009年第3、5、6戰出現。

2001年第4戰獅隊在延長賽11局搶分，終場以6：4獲勝，而象隊在第5戰10局搶勝（3：2）後，已連4次在總冠軍賽和獅隊打延長賽都贏球。

兄弟在2009年第3、5、6戰皆以5：4獲勝，第3、5戰打10局，第6戰纏鬥到17局分勝負，兄弟在17局上攻進致勝1分。

今晚兄弟、獅隊再度於延長賽決勝，獅隊在10局上靠代打潘武雄全壘打突破僵局，也中止兄弟在總冠軍賽延長賽6連勝紀錄。