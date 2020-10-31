中職／獅隊神調度 潘武雄代打三分砲轟炸兄弟

統一獅與中信兄弟隊第五度決戰總冠軍賽，先發投手布雷克、羅傑斯上演投手戰，前九局打完1：1進入延長賽，總教練林岳平在延長10局施展「神調度」，潘武雄代打敲出三分砲，獅隊以4：2擊敗兄弟，在7戰4勝制系列賽先搶下首勝，占有85.2％機率封王密碼。

總冠軍賽今天開打，羅傑斯直到第六局丟掉全場第1分，先被林靖凱敲出安打，面對陳傑憲的打席，羅傑斯共用14球破總冠軍賽史紀錄、對一壘跑者牽制9次，千辛萬苦仍將陳傑憲保送上壘，蘇智傑補上安打，帶有1分打點，陳傑憲則在本壘前遭助殺出局，獅隊的大好局面僅攻下1分收場。

兄弟在六局下王威晨先敲安打，許基宏補上二壘打，帶有1分打點，但他也在跑上二壘後抽筋傷退，換上蘇緯達代跑，周思齊接續敲安，詹子賢的雙殺打終結持續追加分數的機會，兩隊六局打完1：1戰平，直到九局未再有分數進帳，上演史上第三度總冠軍賽首戰就進入延長賽。

第十局林安可、唐肇廷都敲安打上壘，兄弟未換投，續由鄭凱文應戰，獅隊派出潘武雄代打，一棒以三分砲定勝負。

史上共三次出現代打全壘打，分別為2007年楊博超、2009年鄭乃文、2009年王金勇，潘武雄成為史上第四人，而獅隊就占了三次。

布雷克先發6局，被敲5安打、失1分，送出6次三振；羅傑斯投到第九局，對吳桀睿投出保送後，兄弟決定換投，以116球投8局、被敲4安打，丟掉1分，兩人都以無關勝敗收場。

過去過去27支先取得首戰勝利的球隊，有23隊奪冠，封王機率85.2%。