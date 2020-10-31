中職／生涯對戰羅傑斯首安 林安可「點」出來的

中信兄弟隊在總冠軍賽首戰推派羅傑斯先發，林安可本季在例行賽對戰10打數，還沒敲出安打，此役埋伏第六棒，在第七局「點」出內野安打，例行賽和總冠軍賽累積對決13打數，終於出現第一支安打。

林安可本季繳出32轟、99分打點，準新人王生涯首度出征總冠軍賽，他說：「氣氛和例行賽差很多，但該做的事情都一樣，就是跟投手的對戰。」他知道對戰羅傑斯遭到完全壓制，但不會未戰先懼，「就是例行賽數據而已。」

賽前不預想對戰首安是否會在今天出爐，林安可說：「球隊贏球比較重要，壘上有人可以推進就好，不用追求安打。」

林安可此役前兩打席都吃癟，分別吞下三振、敲出飛球遭到接殺，第七局再度遭遇，他以突襲短打「點」向三壘，跑出內野安打，連同例行賽共對戰13打數，終於從羅傑斯手中敲出首安。

時隔11年上演的總冠軍賽獅象大戰，兩隊前一次遭遇時，林安可當時才12歲，他自承：「當時還不太看棒球。」但對於遭遇兄弟的現場氣氛，已經有心理準備，「每次對到兄弟，都是觀眾很多、張力很大。」