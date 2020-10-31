中職／羅傑斯投出9次牽制 獅隊壓迫戰術奏效

總冠軍賽場上鬥智也要鬥力；中信兄弟隊先發投手羅傑斯，在6局上對統一獅隊跑者投出9次牽制，企圖阻擋對手速度壓迫戰術，但也對陳傑憲單一打席投出14球，最後以保送、甚至失分收場。

獅隊林靖凱在6局上擊出安打，上壘後蠢蠢欲動，讓羅傑斯不斷牽制示警，打擊的陳傑憲也很配合，屢屢破壞羅傑斯投球、擊出界外球。

在邊牽制邊投球的情況下，羅傑斯對戰單一打席投超過10球，球數大增，最後投出四壞球保送，獅隊盜壘戰術沒成功，但如願推進跑者。

在這次投、打、跑對決後，蘇智傑再擊出安打，送回獅隊此戰第1分，但陳傑憲搶攻本壘沒成功，被觸殺出局。

2003年效力誠泰太陽隊的左投黃欽智，曾在對兄弟象隊比賽、連續牽制跑者陳瑞振6次，讓象迷以噓聲回應，但最後黃欽智專心三振了打者馮勝賢。