日職／宋家豪、陳冠宇二軍同場登板 皆無失分

日本職棒千葉羅德隊的陳冠宇和樂天金鷲的宋家豪今天在二軍同場出賽，宋家豪投1局被敲1支安打，不過成功解決危機，無失分；陳冠宇則是僅用2球投0.1局，同樣沒有失分。

2人都在第8局登板，宋家豪被細谷圭敲二壘安打後，下一棒犧牲短打，形成三壘有人，接著投出保送，再三振掉西卷賢二，最後讓高部瑛斗擊出游擊滾地球出局，沒有失分。總計宋家豪用24球投1局，被敲1支安打，目前在二軍防禦率為0。

陳冠宇則是僅用2球投0.1局，同樣沒有失分。 報系資料照

陳冠宇在8局上2人出局、一壘有人時登板，讓黑川史陽擊出右外野飛球出局，僅用了2球，在二軍的防禦率還是維持0。此戰在雙方2比2平手時，羅德於7局下發動攻勢，加藤翔平、高部瑛斗、松田進都擊出安打，攻下2分，終場羅德二軍以4比2奪勝。

另一場二軍賽事，讀賣巨人隊的陽岱鋼先發打第4棒，擔任中外野手，1局上就在一壘有人時敲出二壘安打，之後山本泰寬敲出安打，送回2分；3局上陽岱鋼擊出三壘滾地球出局，5局上選到保送，7局上擊出三壘滾地球。終場巨人以5比1擊敗西武獅，總計陽岱鋼3打數敲出1支安打，目前在二軍打擊率3成38。