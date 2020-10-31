中職／雙胞胎打台灣大賽首見 分開才知在一起的好

統一獅隊雙胞胎兄弟檔陳重羽、陳重廷今年都被帶入台灣大賽名單，為中職史上台灣大賽首見；兄弟兩人感情好總有說不完的話，陳重羽透露，兩人大學不同校，「分開才知道在一起的好」。

中職總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，兩隊罕見都出現「兄弟檔」一同被選入台灣大賽28人名單中，中信兄弟隊岳東華、岳政華入選，岳政華為首度打總冠軍賽，統一獅隊陳重羽、陳重廷入選名單，陳重廷也是第一次打總冠軍賽。

中職上次出現總冠軍賽兄弟檔為兄弟象隊陳瑞昌、陳瑞振，此次為第2次出現兄弟一起打總冠軍賽，而雙胞胎兄弟更是史上第一次。

陳重羽表示，有鼓勵弟弟下半季最後幾場比賽的張力跟總冠軍賽很像，「沒有退路的比賽可以打成這樣，進到總冠軍賽了就不用怕了」，陳重羽也提到，在下半季最後幾場比賽很明顯感受到陳重廷的壓力，「守備位置一直換來換去，他壓力大到牙痛發炎」。

陳重羽透露，2018年雖然有跟著球隊打總冠軍賽，但那時候感覺對球隊沒有貢獻、參與感不深，今年下半季雖然出賽機會不多，但是嘗試去學習、調整，以前不知道怎麼代打，今年有更好的比賽解讀能力，知道整場比賽可能只打那一次，上去要用什麼策略，怎麼把握機會建功，「今年感覺很不同，現在還真的有點緊張」。

陳重羽自評今年球季做得並不好，上半季有很多出賽機會沒有把握，但很替弟弟開心，至少他有好表現。

陳重羽和陳重廷在一起總有說不完的話，兩人可以從晚上10時開始練揮棒、聊天，一直聊到隔天凌晨2時，從小到大同隊，兩人習慣把心事跟對方說，陳重羽笑說，大學時期分屬不同隊真的很不習慣，「分開才知道在一起的好」，很開心職業生涯可以在同一隊。