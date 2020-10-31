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中職／林書逸首度季後先發 抱著必死決心上場

聯合報 / 記者婁靖平／台中即時報導
中信兄弟林書逸生涯首次在總冠軍賽先發。 聯合報系資料照
中信兄弟林書逸生涯首次在總冠軍賽先發。 聯合報系資料照

林書逸取代傷勢尚未完全復原的張志豪，今晚首戰擔任先發中外野手、打第8棒，生涯首次在總冠軍賽先發，他說：「能打就是機會，好好把握，不管是先發還是後面才上，就是拚了。」

林書逸在2017年加盟中信，近兩年待在一軍時間不多，但在張志豪受傷後，教練團看上他的優異條件與攻守能力，將他放入28人名單。

備戰總冠軍賽，林書逸沒有秘訣，「按照平常練習的方式去做」，他在平時練習就做好準備，晚上揮棒時、會邊看比賽影片，讓自己融入比賽情境，「這是心理老師交的方式，試試看」。

教練團一直叮嚀兄弟球員，不要以平常心去面對總冠軍賽，林書逸說：「這不是平常心可以克服的比賽，而是高張力賽事，只能抱著必死的決心上場，最多只有7場。」

張志豪

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