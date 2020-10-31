中職／連兩戰猜錯兄弟先發 餅總嘆被「抓」到了

統一獅隊總教練林岳平連兩戰猜錯對手出牌，首戰下注德保拉、次戰押注米蘭達，結果中信兄弟隊第一戰推出羅傑斯，第二戰交給德保拉，讓他笑說：「這次我好像稍微被抓到了。」

總冠軍賽前兩戰先發投手不上演諜對諜，兩隊正常公布，以往都在賽後由聯盟揭曉的下一戰先發投手，更在今天賽前就提前亮牌。

得知兄弟總教練丘昌榮已經宣布第二戰先發投手德保拉，林岳平一臉意外，「他現在就想公布喔？」再三確認對手已經亮牌，也大方揭曉自家球隊由猛威爾負責第二戰。

有趣的是，林岳平首戰猜測兄弟推出德保拉，結果是羅傑斯，第二戰猜米蘭達，結果是德保拉，連二拉二都錯牌，他笑說，丘昌榮這次好像抓到他的思路了。

按照「餅總」原本的盤算，前兩戰打完，不管是1：1或2：0，系列賽第三戰對戰局走向有關鍵影響，認為兄弟可能將德保拉放在第三戰，這樣的安排也可讓他在休息4天後再扛第七戰。