中職／不管當投手還是野手 杜家明目標都是幫助球隊

前一次打總冠軍賽，中信兄弟隊杜家明還是投手，繞了一圈，這次再回總冠軍賽，搖身變成野手，但不管身分是什麼，他的目標使有一個，「想辦法幫助球隊」。

杜家明在2015、16年總冠軍賽，身分都是投手，後援出賽7場、投5.1局、失3分。去年棄投從打後，認真態度獲得教練團肯定，再把他帶回總冠軍賽。

總教練丘昌榮在球季中曾表示，在春訓時，常常看到他自主訓練，「杜家明是很認真、努力的球員，接下來發展，得看他的抗壓性」。

2015年總冠軍賽第3戰，杜家明後援投1局、無失分，隊友王勝偉敲出再見安打，助他拿到勝投，當時以19歲8個月18天的年齡，寫下台灣大賽史上最年輕的勝投紀錄。

以野手身分再進回總冠軍賽，杜家明清楚知道自己的任務，「在後面代打，有機會就是好好把握」。

再度參加總冠軍賽，杜家明其實不會太緊張，「反而覺得滿開心的，還能有這個機會，就是想辦法幫助球隊。

過去以投手身分打總冠軍賽，也是把教練交付任務做好，現在當野手也是，他清楚知道，這次每場比賽最多就是1次機會（代打）。

機會難得、反而更難掌握，壓力甚至更大，但杜家明說：「這就是選手要克服的地方，機會來了就要把握。」

在總冠軍賽以投、打身分都出賽，杜家明不是第一人，三商虎隊黃武雄在1990年、職棒元年曾首度締造紀錄。