中職／教練承擔風險 陳鏞基扛游擊兼四番盡全力

中職總冠軍賽今天開打，統一獅隊37歲老將陳鏞基扛下游擊手、第四棒的雙重重擔，陳鏞基對此幽默回應，「交給我，就是教練要承擔責任。」他說，壓力都是自己給自己的，現在既然教練願意信任自己，他能做的就是盡全力做好。

獅隊首戰先發打序排出有驚喜，陳鏞基不僅扛下游擊，還是第四棒，加上中信兄弟隊39歲周思齊，都由雙老扛起第四棒。

陳鏞基表示，無關年紀，誰的狀況好就誰下場，「第四棒也可能是下一局的第一個打者，攻擊策略不會因棒次而有太大改變，誰知道球賽的嗆司會出現在哪個棒次。」

獅隊24日的下半季封王戰，陳鏞基就已扛起游擊大關，當時賽後吐露「我也會緊張」，現在再多了「第四棒」的負擔，但陳鏞基表示，「你知道嗎？這就是風險，交給我，是教練要承擔責任，我就是盡全力做好，應對場上會發生的狀況。」

獅隊總教練林岳平解釋由陳鏞基鎮守游擊的理由，就是穩定軍心，「他現在是身體狀況最好的時間點，希望第一戰由有經驗的選手來穩定戰局，我們再來找出完成比賽的人。」

若系列賽全程扛起游擊，37歲的身體是否可以負擔？陳鏞基苦笑說：「我盡力啦！」他表示，如果真的覺得負擔不來，也會主動與教練反應，「如果不行還硬撐，可能表現出來的就不是你想要的。」