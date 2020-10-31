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日職／張奕本季首度後援飆速152公里 9球演出3上3下

中央社 / 台北31日電
日職歐力士猛牛台灣投手張奕今天在對火腿隊比賽後援登板，為本季首度後援，僅用9球就演出3上3下。 截圖自畫面
日職歐力士猛牛台灣投手張奕今天在對火腿隊比賽後援登板，為本季首度後援，僅用9球就演出3上3下。 截圖自畫面

日職歐力士猛牛台灣投手張奕今天在對火腿隊比賽後援登板，為本季首度後援，僅用9球就演出3上3下，球速最快飆到152公里；不過最終歐力士1比6不敵火腿，王柏融沒有出賽。

張奕本季在一軍先發9場，此戰是今年首次後援，在8局下、歐力士落後時上場，讓野村佑希擊出內野飛球出局後，再讓清水優心擊出右外野飛球出局，之後三振掉谷內亮太。總計張奕僅用9球演出3上3下，且速球連發，最快來到152公里，目前防禦率3.97。

這場火腿打線串連，2局下大田泰示、清水優心、谷內亮太、西川遙輝接連敲出安打，攻下2分；4局下西川遙輝敲出1打點安打，6局下滿壘時，西川遙輝擊出內野安打送回1分，杉谷拳士再敲二壘安打，帶有2分打點，終場火腿以6比1擊敗歐力士。

火腿隊的王柏融雖然昨天有安打演出，不過今天整場都坐板凳，沒有上場。另一場軟銀鷹與西武獅的比賽，西武的吳念庭沒有先發，於8局上代守游擊，8局下擊出二壘方向滾地球出局，目前打擊率1成56；終場西武以2比11不敵軟銀。

火腿 歐力士猛牛

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