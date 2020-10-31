中職／不用簽「代」首戰 餅總：筆畫差不多但壓力變大

統一獅隊奪得下半季冠軍後，林岳平即刻獲得真除，成為正港總教練，今天迎接總冠軍賽開打，他也第一次簽先發打序不必再簽「代」字，他笑說：「那個『代』字，和我名字差不多筆畫啦，少畫幾撇，我的壓力更大了。」

林岳平以「代總教練」的身分接下獅隊兵符，隨著獅隊拿下暌違7年的季冠軍，林岳平在24日封王戰賽後獲得真除，今天是他以「總教練」頭銜帶兵的第一戰，賽前簽先發打序時，不必再寫「代」字。

林岳平表示，「代拿掉時，就表示另外一個任務來了，第一次作戰就是總冠軍賽。」他說，希望團隊把下半季奪冠的力量，在這個系列賽維持下去，「穩定、平常就好，比賽總有一方勝出，但期待我們是走到最後的一方。」

當了「代總教練」120場，林岳平向來不在意頭銜，他也坦言多少有想到會在拿下季冠軍後獲得真除。隨著肩上的責任變得更重，談到獅隊的期望，他說：「希望讓這支球隊更有機會贏球，在聯盟中是一支有競爭力的球隊。」