中職／生涯首度打總冠軍賽 張志強要守住關鍵時刻

中信兄弟隊張志強職棒打了7年，今年終於等到第1次參加總冠軍賽的機會，教練團在賽前也清楚交付任務，她說：「下場就是用盡全力、把握好每次機會。」、

張志強被放進總冠軍賽28人名單，讓不少人意外，「教練團在下半季後段已經先跟我講過，只要守備穩定，可能會進去總冠軍賽」。

球團給張志強的任務很單純，「後面遞補、在重要時刻下去代守」，他說：「教練告訴我，自己的優勢是守優於攻，要把心思放在守備上，不要想那麼多。」

第1次打總冠軍賽，張志強剛聽到時蠻緊張的，「但過一晚後，自己思緒慢慢沈澱，聽心理老師講了些話，緊張就變成興奮了」。

在職棒打滾多年，這個總慣賽經驗得來不易，「畢竟這是每個球員夢想的最高殿堂」，打總冠軍賽的感覺，和生涯第1次上一軍也很不一樣。

張志強說：「例行賽很長，可以慢慢調整，但總冠軍賽只有7場，必須用盡全力專注，心態也不一樣。」

賽前，張志強和岳東華、江坤宇聊了不少，「這一季他們先發比較多，知道對方的優點，也了解攻擊時在不同時機點、打到哪裡的機率比較大」。

難得今年有機會，張志強要好好把握，除了技術準備，心理備戰少不了，這幾天跟岳東華、蘇緯達聊了很多，「比較不會那麼緊張」。