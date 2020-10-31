聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／生涯首度打總冠軍賽 張志強要守住關鍵時刻
中信兄弟隊張志強職棒打了7年，今年終於等到第1次參加總冠軍賽的機會，教練團在賽前也清楚交付任務，她說：「下場就是用盡全力、把握好每次機會。」、
張志強被放進總冠軍賽28人名單，讓不少人意外，「教練團在下半季後段已經先跟我講過，只要守備穩定，可能會進去總冠軍賽」。
球團給張志強的任務很單純，「後面遞補、在重要時刻下去代守」，他說：「教練告訴我，自己的優勢是守優於攻，要把心思放在守備上，不要想那麼多。」
第1次打總冠軍賽，張志強剛聽到時蠻緊張的，「但過一晚後，自己思緒慢慢沈澱，聽心理老師講了些話，緊張就變成興奮了」。
在職棒打滾多年，這個總慣賽經驗得來不易，「畢竟這是每個球員夢想的最高殿堂」，打總冠軍賽的感覺，和生涯第1次上一軍也很不一樣。
張志強說：「例行賽很長，可以慢慢調整，但總冠軍賽只有7場，必須用盡全力專注，心態也不一樣。」
賽前，張志強和岳東華、江坤宇聊了不少，「這一季他們先發比較多，知道對方的優點，也了解攻擊時在不同時機點、打到哪裡的機率比較大」。
難得今年有機會，張志強要好好把握，除了技術準備，心理備戰少不了，這幾天跟岳東華、蘇緯達聊了很多，「比較不會那麼緊張」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言