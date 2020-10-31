中職／第二戰先發投手提前亮牌 德保拉vs.猛威爾

中職總冠軍賽今天開打，第二戰先發投手在第一戰賽前提前亮牌，中信兄弟隊推出三冠王德保拉，統一獅隊則派出猛威爾。

猛威爾剛來台就被總教練林岳平賦予「大碗」封號，也在例行賽尾聲為球隊扛起關鍵戰役，在沒有退路的比賽繳出9局完封勝，力壓富邦悍將隊超強洋投索沙，明天一役則要對上另一位今年中職的最強洋投德保拉。

猛威爾表示，「德保拉是聯盟今年數一數二的投手，明天的投球策略就是盡量把局數拉長，努力讓自己的球隊立於不敗之地。」

猛威爾回憶，先前在小聯盟有過兩到三次打冠軍賽的經驗，現在在台灣面臨總冠軍賽，「很興奮，但會保持平常心，就按照平常的準備去做。」

他也提到，獅隊下半季在主場拿下季冠軍，對球隊士氣是很大的鼓舞，「大家嘗到勝利的果實，現場又有滿場球迷在幫我們加油，全隊更有力量去面對總冠軍賽。」

獅隊陣中有8名選手都是初次面對總冠軍賽，猛威爾也能預期，小菜鳥們的緊張心情一定會有，「但要和自己說，正面去看待，不能因為緊張影響表現，反而要更充滿力量去比賽，我也一樣要告訴自己，不要緊張。」