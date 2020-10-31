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中職／張志豪沒有排進先發 外野林書逸入替
中職總冠軍賽首戰今晚在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟排出先發9棒，張志豪沒有入列，總教練丘昌榮表示，「讓他代打後面的部分」。
張志豪外野位置交給林書逸頂替，令兩位外野手為詹子賢、潘志芳，二、游防區為岳東華、江坤宇。
第一場比賽，兄弟中心打線由許基宏、周思齊及詹子賢扛起，丘昌榮說，昨天跟大家講得很多東西了，「比賽開始，該怎樣就怎樣去做」。
今天比賽，兄弟要用「正常運作」的心態去打，丘總說：「有時候繞太遠，反而讓選手、教練團感覺太複雜，臨場去做正常判斷就好。」
生涯首度領軍出征總冠軍賽，和擔任球員時打季後賽的感覺雖有不同，但丘昌榮說不出確切感受，「比賽正式開打後，可能又會有不一樣的情境、不同的心情。」
總冠軍賽當然會難忘，但丘昌榮對自己執教第一場印象更深，「前一、兩場有點焦慮，雖在旁看了很多年，但自己要場上做決定還是會緊張」。
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