中職／要中信兄弟拿總冠軍 盧秀燕：多吃獅子頭就不用戴假髮

中華職棒總冠軍賽首戰今天晚間在台中洲際棒球場開打，副總統賴清德、台中市長盧秀燕各自為統一獅及中信兄弟加油，並喊話打賭。

台中市長盧秀燕今天早上出席長春國民運動中心開幕典禮時，媒體詢問是否她「會不會擔心，輸了要戴爆炸獅子頭假髮？」盧打趣地說，「我喜歡吃獅子頭，不喜歡戴爆炸獅子頭」，這兩天大家只要拼命吃獅子頭就行了，賴副總統一定會來幫台中行銷農產品，因為總冠軍一定會留在中信兄弟。

對於副總統賴清德日前「嗆聲」統一獅將抱回總冠軍，盧秀燕昨天喊話「這是不可能的事」，並打賭如果她贏了，請賴副總統作客台中幫忙行銷農產品，如果她輸了，將戴上爆炸獅子頭跑一天行程。

消息一出，不少人擔心萬一賭輸了怎麼辦？市長要戴爆炸獅子頭假髮一天？盧秀燕今天說：「不會，那是不可能發生的事」，這兩天只要拼命吃獅子頭就行了，不會戴獅子爆炸頭，因為賴副總統一定會到台中幫忙行銷農產品。