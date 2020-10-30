聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／讀賣巨人奪日職中央聯盟2連霸 晉級總冠軍賽

中央社 / 台北30日電

日本職業棒球讀賣巨人隊今天與東京養樂多燕子隊3比3握手言和，封王魔術數字順利歸零，奪下本季中央聯盟冠軍，達成2連霸，將進軍總冠軍賽爭奪「日本一」殊榮。

這場在巨人主場東京巨蛋舉行的比賽前，巨人封王魔術數字已剩1。

養樂多3局上靠球員廣岡大志轟出陽春全壘打先馳得點，但下個半局巨人球員岡本和真轟出2分砲，一棒逆轉。

5局上廣岡大志選到保送後，隊友長岡秀樹、塩見泰隆都敲安打，攻下1分戰平；6局下巨人球員丸佳浩敲二壘安打後，隊友大城卓三補上安打，再度取得領先優勢，但養樂多球員艾士可瓦（Alcides Escobar）8局上敲1打點三壘安打追平，終場雙方以3比3握手言和，巨人6連不勝。

雖然央聯第2名阪神虎隊也以3比3與橫濱DeNA海灣之星隊打成平手，巨人魔術數字還是順利歸零，奪下央聯優勝，這是隊史第38座央聯冠軍。

日職今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，央聯取消季後賽，巨人直接取得總冠軍賽門票，將與太平洋聯盟球隊爭奪總冠軍。

洋聯季後賽由兩輪縮減為打一輪，由例行賽排名第1、2名球隊打4戰3勝制比賽（洋聯冠軍球隊福岡軟銀鷹隊保送1勝），勝隊將取得總冠軍賽門票，與巨人交手；季後賽預計11月14日開打，總冠軍賽預計11月21日開打。

讀賣巨人 養樂多燕子

延伸閱讀

日職／王柏融先發敲安 火腿遭山岡泰輔完投壓制

日職／吳念庭二軍演猛打賞 陽岱鋼同場出賽選保送

日職／9年前被陳偉殷偷心 栗原陵矢對決開轟有不同意義

日職／王柏融重返一軍 替補上場吞K

相關新聞

中職／總冠軍賽首戰先發投手公布 羅傑斯vs.布雷克

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，兩隊今天公布首戰先發投手，統一獅隊派出布雷克，中信兄弟隊則選擇右投羅傑斯，面對獅隊以林安可...

中職／獅隊推布雷克先發 一數據優於泰迪、猛威爾

中華職棒總冠軍賽將在明天（31日）於台中洲際棒球場開打，兩隊今日公布首戰先發投手，中信兄弟隊選擇羅傑斯，統一獅隊則是布雷...

中職／對戰「外野三帥」有一套 羅傑斯先「忘掉」再上

中信兄弟明天與統一獅隊展開總冠軍賽，未如預料推出三冠王德保拉打頭陣，而是交給洋投中唯一的右投羅傑斯，他本季對戰「外野三帥...

中職／還是會痛但感覺不錯 張志豪定位全看教練安排

中信兄弟隊主砲張志豪在季末受傷，連日來加緊調整，今天是總冠軍賽前最後一次練球，他說感覺有越來越好，「沒那麼厲害，可以一天...

中職／兄弟唯一「大學長」 周思齊：是學弟在帶領我

家有一老、如有一寶，中信兄弟隊今年出征總冠軍賽，周思齊是唯一的「大學長」，要帶領小象向前衝，但他說：「看起來好像是我比較...

中職／多年室友黃泰龍 看周思齊現在當「鬼」不意外

2005年都是總冠軍賽的小菜鳥，15年過去，黃泰龍如今早已退居幕後，擔任中信兄弟隊內野教練，周思齊則是還在場上扛起主砲的...

中職／總冠軍賽最嫩游擊手 江坤宇預感會緊張

明天站上賽場同時，中信兄弟隊20歲小將江坤宇也將成為史上在總冠軍賽出賽的最年輕游擊手，菜到不能再菜的他，看待總冠軍賽初體...

中職／48歲生日不許願 丘總：老天已經對我很好

中信兄弟隊總教練丘昌榮今天度過48歲生日，明天就將首次以教頭身分，率隊出征總冠軍賽，他笑說：「老天爺已經對我很好，感恩大...

中職／要搶要快 兄弟4主場賽事皆已賣破萬張

中職總冠軍賽明天開打，兄弟4場主場票房開出紅盤，第一戰與第六戰，都已確定賣出1萬5600張滿場票房，第二和第七戰則各售1...

中職／兄弟若沒拿總冠軍 盧秀燕：戴獅子頭假髮跑行程

中華職棒總冠軍賽中信兄弟與統一獅暌違11年再次爭霸，首戰10月31日在台中洲際棒球場開打，市長盧秀燕受邀開球，對於副總統...

中職／中信園區大螢幕直播總冠軍賽 還有萬聖節活動

位於台北市南港區的中國信託金融園區明（31）日下午2時至5時將舉辦萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關...

日職／王柏融先發敲安 火腿遭山岡泰輔完投壓制

日職火腿隊台將王柏融在28日重返一軍後，今天對歐力士隊之戰獲得先發機會，前3打數未建功，直到9局下敲出內野安打，火腿隊則...

熱門新聞

中職／三洋投完全吃定四帥 象奪冠時間只不過是考驗

中職／總冠軍賽首戰先發投手公布 羅傑斯vs.布雷克

中職／大賽型球員 張志豪復出拯救兄弟打線

中職／獅隊推布雷克先發 一數據優於泰迪、猛威爾

76人薪資結構疊床架屋 魔球新總裁莫雷也難解套

NBA／致敬KD崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。