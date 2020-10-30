日職／讀賣巨人奪日職中央聯盟2連霸 晉級總冠軍賽

日本職業棒球讀賣巨人隊今天與東京養樂多燕子隊3比3握手言和，封王魔術數字順利歸零，奪下本季中央聯盟冠軍，達成2連霸，將進軍總冠軍賽爭奪「日本一」殊榮。

這場在巨人主場東京巨蛋舉行的比賽前，巨人封王魔術數字已剩1。

養樂多3局上靠球員廣岡大志轟出陽春全壘打先馳得點，但下個半局巨人球員岡本和真轟出2分砲，一棒逆轉。

5局上廣岡大志選到保送後，隊友長岡秀樹、塩見泰隆都敲安打，攻下1分戰平；6局下巨人球員丸佳浩敲二壘安打後，隊友大城卓三補上安打，再度取得領先優勢，但養樂多球員艾士可瓦（Alcides Escobar）8局上敲1打點三壘安打追平，終場雙方以3比3握手言和，巨人6連不勝。

雖然央聯第2名阪神虎隊也以3比3與橫濱DeNA海灣之星隊打成平手，巨人魔術數字還是順利歸零，奪下央聯優勝，這是隊史第38座央聯冠軍。

日職今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，央聯取消季後賽，巨人直接取得總冠軍賽門票，將與太平洋聯盟球隊爭奪總冠軍。

洋聯季後賽由兩輪縮減為打一輪，由例行賽排名第1、2名球隊打4戰3勝制比賽（洋聯冠軍球隊福岡軟銀鷹隊保送1勝），勝隊將取得總冠軍賽門票，與巨人交手；季後賽預計11月14日開打，總冠軍賽預計11月21日開打。