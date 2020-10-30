中職／盧秀燕喊話 兄弟奪總冠軍賴副總統行銷台中農產

中華職棒台灣大賽明天在台中開打，台中市長盧秀燕今天向副總統賴清德下賭注，地主中信兄弟隊若留下總冠軍，賴副總統須到台中行銷農產品，統一獅奪冠她會戴上獅頭假髮跑行程。

中華職棒例行賽24日落幕，統一獅奪下半季冠軍，將與中信兄弟繼2009年後再度於台灣大賽碰頭。聯盟日前公布賽程，台灣大賽10月31日於洲際棒球場開打，在7戰4勝中爭奪總冠軍殊榮。

盧秀燕下午出席活動接受媒體聯訪時表示，感謝球團邀請她擔任首戰開球嘉賓，不少朋友爭相告訴她，賴副總統「嗆聲」統一獅將抱回總冠軍，這讓台中球迷非常不服氣，台中在地球隊就是中信兄弟隊，中信兄弟隊一定會抱回總冠軍。

盧秀燕並下賭注要留下總冠軍，她表示，如果賴副總統輸了，要到台中作客，行銷台中農產品；如果她輸的話，會戴上爆炸獅子頭假髮，跑一天行程。

此外，賴副總統並在臉書（Facebook）貼文分享，統一獅隊投手陳韻文送他球衣，他也代表球迷回贈鳳梨，對於明天將開打的台灣大賽加油打氣，「期待和大家在球場見！」

台中市政府運動局表示，歡迎民眾到場以行動支持職棒，也請配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，球迷在入場前應排隊依序入場，並保持社交距離1至1.5公尺；入場請配合量體溫、手部酒精消毒及配戴口罩，體溫量測超過攝氏37.5度或是嚴重咳嗽者不得入場，並請盡速就醫。

運動局指出，所有進場民眾購票皆需完成登錄個人資料及認證（採實名制）；入場前，球場將提醒配戴口罩的時機與規定，坐在指定座位時無需配戴口罩，離座時在任何位置皆需要配戴口罩。